【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

慶祝歐美多地部分重啟經濟活動；國際油價反彈；美科技股大漲；激勵 5 日台股開高，被動元件股財報報喜；國內研發新冠肺炎疫苗動物試驗有效，下半年有望開始人體臨床試驗，帶動生技股大漲；大盤盤中一度重返 10800 點關卡，可惜隨後出現獲利了結賣壓，使得大盤回吐部分漲幅，終場加權指數收在 10774.61 點，漲 54.13 點或 0.5%，成交額 1793.03 億元。OTC 指數收在 138.41 點，漲 1.35 點或 0.98%，成交額 478.44 億元。

5 日台股在尾盤急殺下，未能站回五日均線，不過日線仍然收紅，技術面變動不大，日量則減少逾 6%。籌碼方面，三大法人僅自營商 (自行買賣) 小幅買超，其中外資連二日賣超。新冠肺炎疫情造成全球傷害大到難以想像，各國將記取教訓，未來可能引導關鍵零組件、防疫物資等國安相關產業鏈，回到母國擴大布局，川普打算對中國加徵關稅，日本已編列 2435 億日圓，協助日企將生產移出中國，疫情過後去中國化成必然趨勢，僅管中國市場內需強大，沒辦法全然退出，但分散佈局調整投資比例是無可避免的，考量局勢變化快速，外資偏空操作，建議保守操作。