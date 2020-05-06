〈國光新冠疫苗〉今年Q3啟動人體試驗 最快明年下半年量產 可滿足國人施打需求

國光生 (4142-TW) 自主研發的新冠候選疫苗，在動物試驗中證實有效，董事長詹啟賢今 (6) 日表示，新冠疫苗預計今年第 3 季啟動人體臨床試驗，最快明年下半年量產、第 4 季可開始施打並滿足全台民眾需求。

國光生疫苗開發有三大方向，包括此次自主研發的疫苗、與台灣國衛院合作及與美國國衛院合作的疫苗，詹啟賢表示，三種疫苗研發技術都不同，自主研發的疫苗是透過重組蛋白，也是國光生既有的專業領域，因此開發時程較快。

詹啟賢指出，過去疫苗從動物試驗到完成人體臨床試驗，至少需要 4-5 年時間，在疫情嚴峻情況下，各國陸續放寬限制，目前公司已與台灣衛福部食藥署 (TFDA)、醫藥品查驗中心 (CDE) 討論，在疫苗具有安全性和有效性的前提下，以台灣緊急授權方式提早進行人體臨床試驗。

據國光生規劃，預計今年 10 月前可完成動物毒理試驗，同時進行臨床試驗疫苗量產；自今年第 3 季開始執行人體臨床試驗一期，明年初同時進行人體臨床二、三期，並進行批次商業量產。

由於疫苗研發廠商都將安全性擺第一，其次才是有效性與量產，詹啟賢坦言，全球疫苗需求急速增加，為了提高研發效率，因此將動物、人體試驗及量產規劃同步進行，不過此舉確實對公司有風險，若萬一中間過程有失誤，之前的研究資金等於是浪費。

詹啟賢表示，為讓國人明年第 4 季可陸續施打疫苗，已啟動擴產計畫，不過後續施打疫苗的方式，仍交由政府機關來決定，預期全台 2300 萬人，每人需打 2 劑的可能性高。

詹啟賢強調，流感與新冠疫苗屬於不同技術平台，因此，後續會在不同工廠、不同產線進行生產，且全程疫苗製造技術擁有完整的智慧財產權，不會受到第三者或他國限制。