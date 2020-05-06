聯發科切入雲端大廠供應鏈 未來3年ASIC業績衝10億美元

外資出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 除了 5G 晶片成長動能強，ASIC(特殊應用晶片) 也已切入 Google 資料中心，預計 7 月起將有顯著的營收貢獻，且公司也正與亞馬遜、微軟等雲端大廠積極合作，外資估，聯發科未來三、四年 ASIC 業績將達 10-15 億美元。

外資認為，聯發科先前法說提到的 ASIC 客戶為 Google，預計將用在 AI 資料中心，並採用 7 奈米製程生產，銷售單價約 4000-5000 美元，最快 7 月將有顯著的營收貢獻，且因售價遠高於公司其他產品，有助毛利率表現；外資估，Google 的 ASIC 案件，將貢獻聯發科下半年營收 1-1.5 億美元。

外資透露，聯發科與 Google 的合作案還有 2 至 3 個，可望在未來的 12-18 月進行投產。

聯發科也積極與其他雲端大廠亞馬遜、微軟洽談，其中，聯發科一年半前，已為亞馬遜的 AI 數據中心進行 ASIC 設計，預計 2021 年投產，且因其技術複雜度高，不排除該晶片將有更高的銷售單價。

此外，聯發科企業用 ASIC 案件持續進行，首款企業用 AISC 已在去年下半年切入思科，採用 16 奈米製程量產，預計今、明兩年仍會有 1-2 個案件挹注，思科則會是主要客戶。