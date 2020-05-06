IC Insights：海思成首家進入前10大排名的中國半導體廠

據《IC Insights》的數據顯示，排名前 10 位的半導體廠在今年第一季的銷售成長強勁，年增 16%，是全球半導體業成長 7% 的兩倍多。前 10 名中有 9 家公司的銷售額在第一季至少達到 30 億美元，高於去年同期，而華為旗下晶片設計公司海思半導體 (HiSilicon) 第一季銷售額就接近 27 億美元，從而躋身前十大半導體廠之列。

前 10 名半導體供應商 (圖片：IC Insights)

圖中顯示了 2020 年第一季全球十大半導體的銷售排名，其中包括 6 家總部位於美國的供應商、2 家南韓供應商、來自台灣和中國的則各有 1 家。類別上來看，包括 4 家無晶圓廠 IC 供應商，像是博通 (AVGO-US)、高通 (QCOM-US)、Nvidia (NVDA-US) 和海思半導體，以及晶圓代工廠台積電 (2330-TW)。

今年第一季有兩家「新進入」前 10 名大排名的半導體廠，分別是海思半導體和 Nvidia。海思半導體是中國電信巨頭華為的半導體設計部門，海思半導體銷售額的 90% 以上歸母公司所有，海思半導體的排名躍升了 5 位，升至第 10 名，使該公司成為全球半導體供應商排名前 10 名中，首家中國半導體供應商。海思半導體的銷售額在第一季年增 54%，Nvidia 也在第一季實現了 37% 的年成長。

排名前 10 名的唯一一家純晶圓代工廠台積電，第一季銷售額猛增 45%。成長的主因是該公司對蘋果 (AAPL-US) 和海思所銷售的智慧型手 7 奈米應用處理器。海思已經逐漸成為台積電的重要的客戶，去年佔台積電銷售額的 14%，而 2017 年僅佔 5%。對海思和蘋果的銷售額，則占台積電 2019 年整體銷售額銷售額的 37%。