抗生素需求增 生達Q1純益寫歷史同期新高 EPS 0.67元

生達 (1720-TW) 今 (6) 日公布第 1 季財報，受惠新冠肺炎疫情帶動抗生素需求量增加，加上新品陸續出貨至海外，稅後純益 1.2 億元，季增 23.71%、年增 67.27%，寫歷史同期新高，每股純益 0.67 元，則創近 2 年來新高。

生達 1 季營收 10.34 億元，季增 0.29%、年增 22.25%；毛利率 43.9%，季增 0.35 個百分點、年增 4.05 個百分點；營利率 14.98%，季減 0.78 個百分點、年增 9.29 個百分點。

生達受惠新冠肺炎疫情，帶動抗生素需求量成長，其中，中國市場需求強勁，多數醫療院所都提前備貨，加上去年基期低，在抗生素持續出貨下，營運成長幅度強。

展望後市，生達除持續出貨原本藥品至日本外，今年開始供應日本消炎止痛口服治療製劑及支氣管用藥；今年底前，肌萎縮脊髓側索硬化症藥品將陸續出貨至美國，不過美國市場競爭激烈，該藥品短期對營收貢獻小，但長遠來看，在美國啟動銷售後，有助拓展日本、中國市場，仍正面樂觀看待。

台灣部分，生達去年拿下國際大廠 Mylan(邁蘭)20 項抗癌藥品在台經銷權，今年將推出癌吉清凍晶注射劑 Ogivri，法人表示，該藥品用量小但價格高，台灣商機超過 20 億元，估 2 年後可望對生達有明顯營收貢獻。