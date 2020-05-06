〈國光新冠疫苗〉去年交貨遞延+取得6成公費疫苗 全年虧損可望續收斂

國光生 (4142-TW) 董事長詹啟賢今 (6) 日表示，今年公費流感疫苗已招商完畢，取得約 6 成、近 370 萬劑流感疫苗，法人表示，國光生去年約有 150-160 萬劑公費疫苗受政策影響遞延至今年初交貨，加上今年取得的標案疫苗量，今年營收可望優於去年，虧損將再收斂。

詹啟賢指出，今年 4 月底政府已完成公費流感疫苗招標，共三家廠商得標，其中國光生取得約 6 成、近 370 萬劑的量，目前已生產約 2 個月需求量。

國光生去年取得公費流感招標逾 7 成、共 410 萬劑的訂單量，發言人潘飛指出，去年招標情況較特殊，僅二家廠商得標，因此國光生得標量較多，今年有三家廠商分食，雖然國光生得標僅約 6 成，但數量仍優於 2018 年的 5 成。

潘飛指出，往年自費施打疫苗數約 30-40 萬劑，去年攀升至 50-60 萬劑，今年爆發新冠疫情，民眾對施打疫苗的需求增加，預期今年自費施打流感疫苗數將超越去年。

海外市場方面，潘飛表示，今年中國客戶增加自費流感疫苗訂單，將比去年多逾 20 萬劑；且將進軍泰國市場，只是現有產能滿載、新市場仍需時間，估今年出貨不超過 10 萬劑。

國光生今年前 3 月營收已達 3.67 億元，年增 509.79%。