三星李在鎔就不當繼承公開道歉 承諾事業不傳子女

長期因繼承權及工會政策引發爭議的三星電子副會長李在鎔週三 (6 日) 罕見公開道歉，並在新聞發布會上承諾，未來不會將事業交由子女繼承。

三星少主李在鎔今日於新聞發表會上表示：「有時我們未能達到社會期望，甚至因為沒能嚴格謹守法律及道德標準，讓人們擔憂並感到失望。」他為管理權不當移交以及公司高層主管破壞工會活動的行爲道歉，並誓言維護勞工權利，廢除公司的無工會政策。

(圖：AFP)

這是李在鎔自 2015 年 6 月以來首度公開道歉，當時他為三星旗下醫療中心對於中東呼吸症候群 (MERS) 病例管理不當向南韓全體國民公開致歉，李在鎔的道歉舉動是在三星獨立監督委員會敦促下所作出，希望就此改善三星的對外形象。

新聞發佈會後，李在鎔為最大股東的三星物產 (028260-KR) 股價依舊強彈，週三 (6 日) 收漲 6.61%。HI Investment&Securities 分析師表示，股價依舊上揚主要因市場認定李在鎔不會再次入獄，這緩解了法院審判的不確定性。

李在鎔因涉嫌向前總統朴槿惠及其親信行賄，2017 年被逮捕後一審遭判 5 年徒刑，不過刑期卻在隔年經高等法院二審後改判 2 年半緩期 4 年執行，並在當庭獲釋。長期以來，三星和李在鎔始終堅稱並無犯罪，直到最高法院去年推翻該項裁決並發回重審，如今李在鎔恐面臨更嚴厲刑期甚至入獄可能。

在眾多壓力下，李在鎔去年 10 月底期滿後退出三星董事會。知情人士稱道，儘管他依舊擔任副董事長一職，但公司整體管理決策將由董事會決定。

南韓高等法院預計在未來幾個月內對案件做出最終判決，除非在重審期間出現新的證據，否則高等法院將按照最高法院的裁決做出裁定。