新冠疫情重創南歐 西班牙4月服務業PMI竟暴跌至7.1

IHS Markit 於週三 (6 日) 公佈 4 月歐元區服務業 PMI 指數終值，報 12，較 3 月份的 26.4 大幅衰退。其中，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的重災區義大利及西班牙，於 4 月份的服務業 PMI 指數則是分別暴跌至 10.8 及 7.1。

義大利、西班牙 Markit 服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

封鎖防疫措施導致旅館及餐飲業皆受到前所未有的衝擊，服務業的新訂單及生產指數於 4 月份大幅衰退，雇傭指數更是創下有史以來最大的跌幅。

市場認為，由於封鎖措施實施的期間長達數週，對於經濟所造成的衝擊恐將為長期性的，因此，預期在接下來的 12 個月，服務業景氣將持續處於低迷的態勢。

受到疫情的影響，義大利及西班牙 Q1 GDP 年增率皆衰退 5%，整體歐元區 Q1 GDP 年增率則萎縮 3.8%，歐洲央行也早已於日前警告，歐元區於 Q2 的 GDP 恐將進一步衰退 15%，並呼籲各國政府聯合協調因應措施，以加快經濟的復甦速度。

為了減輕疫情的損害，歐洲各國政府已採取大規模的刺激政策，並提供紓困貸款及信用擔保等，以協助企業渡過危機。但是，針對整體歐元區聯合紓困措施的實施，由於德國及荷蘭等國政府擔憂債務負擔攀升而表示反對意見，至今仍尚未達成協議。

由於歐洲疫情呈現逐漸放緩的跡象，包括義大利及西班牙等國政府，皆計劃逐步開放經濟活動，IHS Markit 經濟學家 Lewis Cooper 表示，各國政府自 5 月初開始採取逐步解封的措施，若欲得知經濟活動於短期內復甦的狀況，則下個月公佈的數據將是關鍵。

國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，今年歐元區經濟將衰退 7.5%，而 2021 年及 2022 年的經濟成長率，將分別回升至 4.7% 及 1.4%。

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