中國再呼籲：美國應停止指責「新冠肺炎」是中國問題

中國駐美大使崔天凱呼籲美國政府停止圍繞新冠病毒的「指責遊戲」，這也是中方就美國總統川普不斷指責北京之後，所作出的最高層級回應。

崔天凱在《華盛頓郵報》發表專欄文章稱，無端叫囂要就新冠疫情爆發向中國追責索賠會將世界兩個最大的經濟體推向「脫鉤」，也會延誤中美合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟成長、應對其他全球性挑戰的合作。

崔天凱在文章中表示：「是時候結束指責遊戲了。」「中美之間極待修復互信，把力用到合作抗疫上來。」

川普及白宮官員們，至日益將新冠疫情在美國及全世界的蔓延推責到中國頭上。這場疫情已導致美國死亡人數超過了越戰，在將美國經濟推向衰退深淵的同時，也使川普的競選連任前景充滿了不確定性。

中國流出病毒的「陰謀論」

川普指責中國隱瞞疫情並試圖使他在政治上受挫，美國國務卿蓬佩奧則更進一步，宣稱有「大量證據」表明，新冠病毒是從疫情最初爆發地武漢附近的病毒實驗室流出的，儘管對此中方一再予以否認，而且正在進行病毒起源調查的美國情報機構在此問題上也與蓬佩奧缺乏共識。

雖然崔天凱在文章中沒有提及實驗室的事，但他對有關中方想要利用疫情攫取地緣政治利益的陰謀論予以了駁斥，崔天凱表示，要求中國對疫情造成的損害作出賠償太過荒唐，若是如此，誰來為 H1N1 流感作出賠償？誰來為愛滋病作出賠償？

崔天凱說道：「確實從目前掌握的情況看，已知的第一個新冠肺炎病例發生在武漢，但這只能說明武漢是病毒最早的受害者，要求受害者賠償荒唐至極。」

自其 2013 年就任中國駐美大使以來，美中緊張關係就一直在持續升級，崔天凱則一直在致力於緩和兩國之間的這種緊張關係。

今年 3 月，崔天凱曾對一位中國外交部發言人關於美國軍人將病毒帶到武漢軍運會的說法提出了批評；上個月，崔天凱也在《紐約時報》發表了類似專欄文章，敦促美中兩國攜手合作共同抗擊疫情。

崔天凱在最新專欄文章的最後提到了川普在選戰日益激烈之際一直想要借重的美國第一位共和黨總統林肯，崔天凱說道：「林肯總統曾經在他的就職演說中呼喚善良的天使，希望先賢的良知能引導更多的人站到歷史正確的一邊，站到休戚與共、同舟共濟的人類命運共同體理念一邊。」

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