三大法人合賣83.86億元 同步賣超友達

台股今 (6) 日上檔賣壓沈重，指數震盪整理終場仍小漲收紅，成交值為 1807.82 億元，三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信則買超，合計賣超 83.86 億元，不過三大法人有志一同，同步賣超友達 (2409-TW)。

今日集中市場上，自營商賣超 36.33 億元，投信買超 5.3 億元，外資及陸資賣超 52.83 億元；期貨市場方面，外資未平倉口數增加 3884 口，未平倉合約口數達 39969 口。

今天外資在集中市場買超較多的個股為金像電、敦泰、松翰、晶電、中化、聯發科、矽統、上銀、寶齡富錦、奇鋐；今天外資在集中市場賣超較多的個股為元大金、友達、群創、兆豐金、遠東新、永豐金、中信金、第一金、中鋼、台積電、鴻海、華航、燿華。

今天投信在集中市場買超較多的個股為華夏、泰鼎 - KY、臻鼎 - KY、寶齡富錦、統一、和大、台表科、茂林 - KY、南六、眾達 - KY；今天投信在集中市場賣超較多的個股為晶技、達東新、聯茂、友達、晶電、旺宏、禾伸堂、金像電、技嘉。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為明泰、泰鼎 - KY、台表科、達欣工、元大金、力山、聯詠、神達、晶電、嘉聯益；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為群創、金像電、台積電、旺宏、定穎、新光金、友達、榮成、遠東新、中信金、國巨。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，現階段台股面對上檔沈重反壓，短期將呈現量縮震盪整理格局，季線將是短線支撐。