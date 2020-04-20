三大法人小賣5.19億元 外資擁PCB族群 面板雙虎不同調

台股今 (20) 日終場下跌 10.33 點或 0.1%，以 10586.71 點作收，外資上周大買台股後，今日縮手至小買 2.09 億元，投信、自營商則分別轉為賣超 0.62 億元、6.66 億元，合計三大法人賣超 5.19 億元。

外資上周回補台積電，今日調節逾 2000 張，並持續賣超富邦 VIX，累計 2 日賣超超過 6 萬張；買超標的以 PCB 族群最受青睞，不過面板雙虎不同調，大買友達、大砍群創。

期貨部分，外資減碼多單 2708 口，多單未平倉口數為 30153 口；自營商加碼多單 1490 口，多單未平倉口數來到 10460 口；投信加碼空單 505 口，空單未平倉口數為 31846 口。

外資買超前 10 名包含友達 7818 張，金像電、旺宏分別有 5819、5315 張，定穎 4153 張，元大台灣 50 3828 張，其次為元大 S＆P 原油反 1、晶技、台泥、廣達及榮成。

外資賣超前 10 名中，大賣富邦 VIX 19498 張、群創 16115 張，中信金、新光金也遭調節逾萬張，其他包括兆豐金、統一、頎邦、臺企銀、元大滬深 300 正 2 及緯創。

投信買超前 10 名分別為華通、全台、奇鋐、晶電、台表科、永豐金、欣興、元大滬深 300 正 2、義隆及禾伸堂；賣超標的包括智邦、南亞科、神達、良維、台塑、金像電、博智、英業達、奇力新及台虹。

自營商買超標的分別為彰銀、華新科、奇鋐、華通、定穎、泰鼎 - KY、雙鴻、友勁、南茂及南電；賣超標的包括彩晶、友達、友訊、兆赫、聯電、金像電、元大金、台積電、長榮航及台揚。