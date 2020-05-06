A股射三箭政策 定期定額迎接瘋牛行情

隨著大陸新冠疫情逐步解封，帶動 A 股前波跌深的大消費類股率先出現反彈，外界關切現在是否為逢低承接的進場點，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，人行維穩政策不變，可提供充沛資金流動性，對股市形成有利支撐；且 A 股具三優勢，建議可透過定期定額參與長期投資機會，迎接瘋牛行情。

粘瑞益指出，政策提供市場充足的流動性，4 月以來人行量化寬鬆政策不斷，包括調整農村的信用社、商業銀行等定向下調存款準備金率 1%，釋放長期資金約 4000 億元；對金融機構在央行超額存款準備金利率從 0.72% 下調至 0.35%；調降 LPR 利率釋放市場流動性等三箭政策，讓市場資金無虞。

其次，從股市動能來看，觀察近 25 個交易日中，在申萬一級 29 個行業中，大消費股股價已率先領漲，食品飲料、醫藥生物、農林牧漁、建築材料和商業貿易等五大行業漲幅逾 10% 居前，分別上漲 21.2%、17.8%、17.2%、12.08% 和 10.6%，而北上資金流向，4 月以來淨流入金額達 450.3 億人民幣，資金動能逐步回溫。

粘瑞益說，未來海外疫情未再出現大幅惡化，全球股市進入反彈行情，帶動 A 股投資信心回穩，中國各地復工持續，經濟活動開始恢復，將可緩解市場謹慎情緒。

此外，也須關注財報與兩會政策走向，隨著年報、季報公布季的到來，受新冠疫情影響下，A 股各行業上市公司業績受到不同程度影響，業績相對穩定的優質白馬股可望吸引市場關注；加上兩會即將召開，最新的刺激經濟政策有望於兩會後宣布，而貨幣寬鬆有利市場流動性充足，中國經濟有望在第二季度逐漸回升，對 A 股將帶來正向的提升作用。

粘瑞益分析，過去 20 年陸股行情走勢非常特別，當牛市來臨時，指數上漲總是又快又急，其餘時間，指數多半呈現區間盤整格局。在這段期間，若採定期定額投資上証指數，以 20% 為停利點，遇到盤整期，有時需要 4-6 年時間才能達標；若是遇到火牛行情，4-6 個月就可迅速會達到 20% 停利點，總計共出現 6 次可以停利出場的機會。

粘瑞益認為，2015 年後陸股再次進入盤整期，原本 2019 年受到 A 股入摩題材激勵，上証指數站上 3000 點大關，市場預期有機會展開新一波資金行情，卻受到新冠疫情影響，指數拉回整理，大區間整理期已達 59 個月，近期 A 股在三箭政策入市，市場資金充沛，帶動大消費類股反彈，資金也開始北上，隨著中國與美國等國家疫情逐步趨緩，美國已出現強勢反彈，以歷史經驗來看，陸股整理期是否接近尾聲，也備受市場期待。

粘瑞益建議，目前上証指數處於相對底部，是定期定額進場的有利位置，想要掌握陸股又快又急的瘋牛特性，利用定期定額守株待兔，應是不錯的選擇，標的選擇上可以大型 A 股 ETF 作為核心部位，參與未來新一波的陸股資金行情。