〈陸股盤後〉外資連四買 A股三指數齊收高

美股上周五收高，日本宣布購債無上限，帶動亞股周一 (27 日) 走勢，而 A 股也在利多氛圍之下，三大指數均以紅盤開出，不過三大指數多保持在高檔震盪，收盤前一個小時則出現回檔，縮小漲幅。

盤中創業板指一度跌破 2000 點大關，但之後急拉走揚，收盤成功守住 2000 點大關，漲幅再度領先上證及深證指數。

雖然指數收紅，但類股群則是跌多漲少，量能也縮至不到人民幣 6000 億元，市場分析指出投資人在等待 4 月份製造業 PMI 的情況，再加上五一長期將至，難免投資行為會較為保守。

資料來源: 東方財富網, 創業板指數日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 0.25%，收報 2815.49 點；深證成指上漲 0.28%，收報 10452.17 點；創業板指上漲 0.74%，收報 2018.67 點。市場成交量萎縮，滬深兩市今日合計成交額達人民幣 5567 億元，日減 11%。

北向資金進出方面，今日買超人民幣 39.38 億元，其中，滬股通買超人民幣 18.79 億元，深股通買超人民幣 20.59 億元，目前北向資金已連續四個交易日買超 A 股，近四個交易日合計買超約人民幣 91 億元。

產業消息

多家中小銀行公布去年全年及今年第一季業績，大部份都傳出好消息，帶動銀行類股走勢，其中浦發銀行純益年增逾 5%，同時浦發今年第一季資產成長約人民幣 3000 億元，創近五年最高的單季成長量；青農商行去年純益年增 17%、今年第一季純益年增 12%，優於預期；寧波銀行今年第一季純益年增 18%，同樣表現亮眼。浦發銀行上漲 2.8%、青農商行漲停、寧波銀行大漲 5.7%。

根據中國農業農村部數據顯示，中國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格已連 10 周下滑；此外，中國在 3 月進口 6.32 萬噸美國豬肉，年增 4.3 倍，利空消息導致相關個股重挫，立華股份大跌 4.1%、龍建股份大跌 3.7%、金新農下挫 2.4%。

法人觀點

中信證券認為，目前寬鬆的流動性仍尋找資金出口，股市下跌的風險有限，底部區域已浮現。雖然流動性充裕，但近期原油期貨、基本面和中國國內政策預期的紛擾，投資人暫時處於長線看好和短期擇機入場選擇的猶豫期。

海通證券則表示，指數 3 月下旬以來只是階段性反彈，目前仍是底部區域的震盪築底，走勢類似於 2014 年上半年。投資人可留意未來作多機會的訊號，如基本面數據重新回升、市場情緒指標降至歷史低點。短期上要保持耐心，買進標的可聚焦新基建和消費類股群。