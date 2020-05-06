〈美股早盤〉不甩ADP就業大減2023萬人 經濟重啟帶動美股開高

美國總統川普於週二 (5 日) 表示，應該從現在開始重啟美國經濟，各州政府也正準備放寬封鎖措施，加州將在本週五 (8 日) 之前，即可允許服飾店、書店等商家開放「路邊取貨服務」，而紐約亦計劃於下週開始，放寬對於製造業、建築業及部份零售業的封鎖管制。

受惠於市場對經濟開放的樂觀預期，促使航空業及郵輪業公司股價上漲。此外，儘管美國 4 月份的 ADP 就業人數報減少 2023.6 萬人，創下史上最差紀錄，但是，由於市場已消化疲弱的經濟數據，並預期在經濟重啟後美國景氣有望逐漸復甦，週三 (6 日) 美股早盤延續昨日漲勢，道瓊指數上漲超過 100 點。

新冠肺炎疫情

川普總統於週二 (5 日) 表示，美國應該現在就開始重啟經濟，儘管更多美國人無可避免將因此染疫甚至喪命。川普亦表示，目前疫情因應措施已經進入「第二階段」，將逐步淘汰防疫特別小組，並可能替換成「重啟經濟」的工作小組。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 亦表示，白宮專職應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的特別小組最快可能會在 5 月下旬或 6 月初解散。

截至台北時間週三 (6 日)22 時許：

道瓊指數上漲 134.59 點或 0.56%，暫報 24017.68 點

那斯達克上漲 83.03 點或 0.94%，暫報 8892.15 點

標普 500 上漲 21.00 點或 0.73%，暫報 2889.44 點

費半上漲 24.67 點或 1.46%，暫報 1715.15 點

台積電 ADR 上漲 1.06% 至每股 52.24 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.716%

紐約輕原油下跌 5.17% 至每桶 23.29 美元

布蘭特原油下跌 3.10% 至每桶 30.01 美元

黃金下跌 1.30% 至每盎司 1688.40 美元

美元指數上漲 0.24% 至 100 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US)

通用汽車早盤上漲 8.52%，達 22.93 美元。

通用汽車於週三 (6 日) 美股盤前公佈 2020 財年第一季財報，營收由去年同期的 349 億美元，下滑 6.2% 至 327 億美元，但仍高於市場預估值 311 億美元。稅前獲利則由去年同期的 23 億美元，下滑至 13 億美元。此外，Q1 每股盈餘報 0.62 美元，高於市場預估值 0.3 美元。通用汽車於上個月表示，受到新冠疫情的衝擊，Q1 的汽車銷售較去年同期下滑了 7%。

此外，通用汽車表示，截至 3 月底止帳上現金達 320 億美元，其中包含 160 億美元的循環信用額度。該公司預計在 5 月 18 日重啟美國及加拿大的工廠。

CVS (CVS-US)

CVS 早盤上漲 3.73%，達 63.40 美元。

美國最大藥品零售商 CVS 於週三 (6 日) 盤前公佈 2020 財年第一季財報，由於疫情促使民眾大量購買並囤積生活必需品，刺激 CVS 於 Q1 營收增漲 8.3%，達 668 億美元，高於市場預估值 640.1 億美元，同店銷售則是增長 9%。

CVS 第一季稅後淨利由去年同期的 14.2 億美元，增長至 20.1 億美元，此外，每股盈餘則由去年同期的 1.09 美元，增長至 1.53 美元。儘管由於疫情不確定性高，許多公司皆撤回 2020 年的財務預測，但 CVS 表示對於 2020 年的財測不變，預估今年全年獲利將為每股 7.04 美元至 7.17 美元區間。

迪士尼 (DIS-US)

迪士尼早盤下跌 0.76%，達 100.45 美元。

迪士尼於週二 (5 日) 美股盤後公佈 2020 財年第二季財報，由於新冠疫情重創迪士尼樂園及郵輪業務，導致 Q2 獲利不如市場預期。但是，居家防疫措施則是推升了串流服務 Disney+ 的業務增長，該公司宣佈，截至 5 月 4 日，Disney+ 的付費訂閱人數已達 5450 萬人。

Q2 財報關鍵數據

EPS (不含一次性項目)：60 美分 vs. 89 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：180.1 億美元 vs. 178 億美元 (Refinitiv 共識預期)

營業利益總額：年減 37% 至 24.2 億美元 (去年同期 38.2 億美元)

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 ADP 新增就業 (萬人) 報 -2023.6，預估 -2100，前值 -2.7

美國 ADP 新增就業人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

ADP 所公佈的 4 月份新增就業人口大減 2023.6 萬人，創下史上最大的單月減幅，對此 Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，由於企業急需削減成本並保留帳上現金，因此，將導致勞工薪資及工時皆大幅下降，Swonk 預估 4 月份的平均每小時薪資，恐將較 3 月份縮減 1%。

保德信策略長 Quincy Krosby 表示，市場相當期待美國經濟的重新開放，儘管是採取階段式的開放，但越來越多州已提出開放計劃，且目前的新增確診病例數尚維持在可控制的水準，顯示經濟重新開放後，應不會有病例數大幅攀升的風險。