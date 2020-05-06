兩會行情可望點燃陸股動能 高科技含量指數漲相佳

中國人大、政協兩會 5 月下旬登場，可望帶來利多行情，法人分析，根據過往經驗，兩會期間，由於政治利多揭曉，往往為陸股帶來一波漲幅，預期今年 5 月是陸股第一波高點。而根據過去三年統計資料，與中國新經濟產業關聯度較高的投資標的，會是相對有利的選擇。

中國即將於 5 月 21 日、5 月 22 日召開全國政協、人大「兩會」，中信中國 50 經理人葉松炫表示，往年兩會都在 3 月舉行，因應兩會紅利，過往陸股高點往往落在 3 月。今年受疫情影響，兩會有史以來第一次延至五月舉行，預期今年陸股第一波高點將出現在 5 月。

葉松炫表示，今年 4 月 17 日政治局會議，中國首次提出「保就業」、「保基本民生」、「保市場主體」等六保。預料兩會重點應著重在如何調控疫情衝擊、刺激經濟，5 月兩會期間的漲幅值得期待。

現在指數投資工具正夯，對於投資人來說，也是最好入手的投資工具，但陸股 ETF 市面上的選擇不少，每檔 ETF 追蹤的指數，成分股差異甚大。葉松炫分析，多數陸股指數都以金融傳產為重，例如上證 A50 指數中超過 6 成是金融股，上證 180 指數超過 4 成是金融股，滬深 300 指數也有 5 成投資於傳產類股。也有少數指數是以科技產業為主的，如 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數，有高達五成五成分股為電商、科技公司，正是中國新經濟重點產業，具長期發展潛力。

成分股組成重心不同，兩會間漲幅表現自然流露差異。比較 2017 年至 2019 年兩會期間，各指數報酬率表現，可以發現 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數表現最為突出；甚至 2019 年只有該指數為正報酬。

資料來源：彭博，中信投信整理；資料期間：2019/03/03-2019/03/15、2018/03/03-2018/03/15、2017/03/03-2017/03/15

之所以有較好的表現，葉松炫認為，主要還是 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數的成分股以科技、電商為重，精準囊括中國新經濟的動能。而今年兩會前，中國當局已多次公開強調「5G 基建」、「人工智慧」等「新基建」，預料將成為本會的重點紅利，對於科技股含量高的指數，將更具優勢。

葉松炫進一步說明，去年兩會是中美貿易戰後第一次舉行，彼時市場情緒對於貿易戰仍極為敏感，受到去中化影響，指數因此反常下跌。今年中美關係雖然持續緊繃，但一方面市場對中美角力的反應已鈍化，另一方面考量官方有沉重「業績壓力」，希望能繳出讓市場買單的成績，陸股後市還是相對樂觀。

過往兩會舉行期間都會長達兩周，今年舉行期間還未公告，葉松炫表示，受疫情影響，市場預料兩會時間將比往年短。若希望在短期間內將報酬極大化的投資人，不妨考慮利用槓桿型 ETF 放大報酬率；惟報酬越大，風險也越大，投資人宜審慎衡量自身風險。