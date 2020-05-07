突破前高 黃金基金還能不能買？

今年以來市場黑天鵝事件層出不窮，帶動黃金價格來到高點，並且在 1,600 至 1,700 美元 / 盎司震盪，黃金基金會不會隨著金價水漲船高？這個時候又是不是買入黃金基金的好時機？

1. 基本觀念先釐清，投資黃金基金≠黃金

黃金基金大多不是直接投資實體黃金，而是投資開採黃金的金礦公司股票，而這兩者雖然大部分的時候走勢相似，但卻不盡相同。眾所皆知，黃金具有避險的性質，在市場陷入崩跌或震盪的時候，金價通常會逆勢上漲，進而減低熊市的衝擊。而金礦公司的表現則不一定，雖然金價上漲對金礦公司是好事，但如果整體股市陷入恐慌性賣壓時，通常是所有資產都將被不合理的拋售，金礦類股也不例外。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/5/5，黃金基金平均報酬率指的是台灣核備可銷售之晨星貴金屬產業主級別基金的平均累積報酬率。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

了解投資這兩者實際上的不同之後，來探討金價將如何發展與黃金基金還適不適合投資。

2. 金價未來走向？低利率＋避險需求＝高金價

黃金與貨幣一樣具備保存購買力的能力，但與貨幣不同的是，黃金不會孳息。換句話說，選擇投資黃金等於放棄了用現金生出利息的機會。而當利率較低的時候，持有黃金的機會成本就降低了，這時候黃金的投資價值就會浮現。

除了考慮存款利率之外，通貨膨脹也是考慮是否投資黃金資產的重要要素。因為黃金本身具

備價值，而這些價值不會隨著物價侵蝕貨幣購買力而變化，這也是為什麼黃金是對抗通貨膨脹的不二法門。實質利率是綜合考量利率和物價兩個因素的參考指標，由下圖也可以看出來，黃金價格與實質利率呈現緊密的負相關。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/03/31。

雖然目前沒有出現通貨膨脹的徵兆（除非油價在近期大幅飆升），但隨著經濟受到新冠肺炎重挫之後，各國央行皆紛紛表態將繼續維持低利率很長一段時間，將有效壓制實質利率維持在低檔。與此同時，下圖也指出投資黃金作為避險的契約數依舊相對多，都為金價維持在高檔提供支撐。

資料來源：Bloomberg、美國商品期貨交易委員會，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/05/05

3. 黃金類股獲利空間大，黃金基金有機會

衡量金礦公司的開採效率通常不使用現金成本，而是使用總維持成本，是指除了考慮生產成本之外，還同時考慮了探勘費用、管理費用等維持金礦公司運轉的總成本。黃金市場經過多年的整併，已由幾間主要公司佔據了大部分的市占率，而總維持成本由 2012 年的 1,206.4 美元／盎司降至 974 美元／盎司，以過去三年來看，大部分的公司皆能獲利，再加上黃金金價今年大幅的跳升，讓金礦公司獲利的空間再度擴大。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2017Q2-2019Q4。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。成本為黃金總維持現金成本，開發成本區間排除成本最高的公司，此公司成本高出其他公司約 80%，納入考量恐扭曲大部分公司的狀況。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

高金價提高獲利，黃金基金有機會

實質利率短期難以彈升，再加上今年仍有疫情與總統大選等不確定性，有助支撐金價維持在高檔。如果金價沒有出現大幅回落，以目前較低的總維持現金成本來看，金礦公司繼續創造獲利的可能性很高。然而，不同金礦公司持有的礦場、股票價格與附加價值大不相同，要自己去分析需要花費不少功夫，此時透過黃金基金來投資，可以降低選股和過度集中的風險。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德世界黃金基金 A2

>>> 天達環球策略基金 - 環球黃金基金 - C - 收益

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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