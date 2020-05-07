〈能源盤後〉憂心儲油空間緊縮 原油收低 WTI止步5連漲

週三 (6 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 止步連 5 日漲勢，係因市場對儲油空間緊縮的擔憂使原油價格承壓，即使 EIA 公布上週原油庫存增加程度低於預期，且國內產量下降。

EIA 公布，上週戰略石油儲備 (SPR) 增加 170 萬桶，達 6.378 億桶。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，EIA 公布美國原油庫存增加程度低於預期，但能源部卻持續且週速加快購買原油作為 SPR。

「在暴跌後那些數據引起自然反應的漲勢，但蒸餾油庫存意外大增抵消了汽油庫存減少帶來的動力，在過去一週 WTI 漲幅超過 100% 的背景下，這些數據引發能源市場一波獲利了結走勢。」Richey 說。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 57 美分或 2.3%，收每桶 23.99 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.25 美元或 4%，收每桶 29.72 美元。前一交易日收高近 14%。

庫存報告

截至 5 月 1 日當週，美國原油庫存增加 460 萬桶 (不含 SPR)，為連續第 15 週上升，但根據 S&P Global Platts 調查，此低於分析師預期增加的 710 萬桶。API 週二公布該週原油庫存增加 840 萬桶。

該週庫欣原油庫存增加約 200 萬桶。EIA 數據顯示，國內每日原油總產量減少 20 萬桶，降至達 1190 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，庫欣還有一些儲油空間，但距離滿載也就「幾個月的事」。但他認為，現在數據尚未真正反映美國能源產量整體的回落，「但肯定向下傾斜中。」

EIA 報告也顯示，上週汽油供應量減少 320 萬桶，蒸餾油供應量增加 950 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週汽油供應量減少 40 萬桶、蒸餾油供應量增加 350 萬桶。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4 美分或 2.7%，收每加侖 87.69 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 7.2 美分或 8%，收每加侖 82.40 美元。

專家警告，過去幾日因市場樂觀期待需求增加，加上一些生產放緩的跡象支撐原油價格上漲，但供應端的問題仍沉重，且儲油空間日益緊繃。

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 表示，「過去幾日內，原油價格一直在上漲，因為交易者樂觀看待 OPEC + 減產，現有的關閉、停工狀態以及一些需求的回彈就足以證明市場復甦很正常。」

他提到了美國石油公司自願減產的行動，以及 OPEC + 自 5 月起每日減產 970 萬桶的協議。

「需求現在確實正處於復甦之路上，但仍不足以與成品油達到平衡，因此原油還是得運至某處存起來。」他呼籲投資者行動要謹慎。

S＆P Global Platts 週三公布一項調查，OPEC 4 月份產量增加 182 萬桶，達 3079 萬桶 / 日，為 2019 年 2 月以來最多，但此為 OPEC + 啟動減產的前一個月。

根據協議，OPEC 10 個成員國承諾本月和次月產量上限為 2060 萬桶 / 日，因此 OPEC 成員將需削減產量 747 萬桶 / 日。

與此同時，能源專家也分析了美國勞動力市場狀況，顯見 COVID-19 大流行打壓原油需求預期，對經濟造成損害。週三 ADP 公布的就業報告顯示，4 月份 2020 萬人失業，許多企業被迫關門以減緩病毒散播速度。

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