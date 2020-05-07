菲律賓第一季GDP年減0.2% 為1998年來首次萎縮

由於採取嚴格的封鎖措施，以遏制新冠肺炎 (COVID-19) 傳播，菲律賓今年第 1 季 GDP 較去年同期下滑 0.2%，這是自 1998 年第 4 季以來，首度出現單季萎縮，遠遠低於先前調查的市場預期增長 3.1%。

菲律賓 GDP 年增率 圖片：tradingeconomics

週四 (7 日) 數據發表後，菲律賓股市下挫 0.2%，菲律賓披索則由週三的 50.46 兌 1 美元，貶至最低來到 50.54。

菲律賓為了遏制疫情，自從 3 月中旬開始封鎖呂宋島，此島占經濟總量的 3 分之 2 以上，人口超過 1.07 億。直到 5 月 1 日，菲律賓才開始放寬社區檢疫要求，為在低風險地區逐步復工與開展商業做準備，不過在大多數情況下，首都馬尼拉仍處於嚴格的居家限制。

菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 週三表示，菲律賓首都地區和附近地區的禁運期，將延長至 5 月 15 日之後，經濟衰退可能比預期的還要嚴重。經濟學家最初預計，假設疫情持續到 6 月，菲律賓今年 GDP 將萎縮 0.8%。

菲律賓總統杜特蒂 (Rodrigo Duterte) 此前表示，預計從 5 月 15 日起逐步恢復經濟，可能允許建築、製造和其他基本服務重新啟動。

菲律賓央行今年已 3 度降息，將基準利率共削減 1.25 個百分點，並將銀行的存款準備金率降低了 2 個百分點，以促進經濟增長。政府目前正草擬經濟復甦計畫，以支持受災嚴重的產業。