上緯投控處分子公司部分收益預計Q3入帳 業外大進補

上緯投控 (3708-TW) 去年處分離岸風電業務子公司持股，已收取前二階段處分收益，第三階段收益將分兩次認列，一部分預計今年第 3 季前，貢獻財報表現，業外獲利可望大進補。

上緯投控去年出售離岸風電業務子公司上緯新能源 95％持股，並保留 5％持股，及 1 席董事席次，交易金額約 2598 萬美元至 1.01 億美元，處分收益約 914 萬美元至 8463 萬美元 (約合新台幣 2.84 億至 26.3 億元)，並依合約收款條件，分三階段收取處分價款，分別為交割、海能風場融資進度與融資成本、海能風場工程進度及開發成本。

上緯去年累計已收取處分價金 800 萬美元 (約合新台幣 2.4 億元)，及依海能風場融資進度收取新台幣 3.89 億元，共已認列約 6.29 億元處分收益。

上緯表示，第三階段的處分收益將分兩次認列，一部分將可望在今年第 3 季以前挹注收益，另一部分則預計明年認列。

上緯投控在出售離岸風電業務子公司後，營運回歸風電樹脂及相關材料供應，目前事業群主要包括環保耐蝕材料、環保節能材料及碳纖事業開發。

上緯今年第 1 季受到肺炎疫情影響，中國廠房停工，衝擊上緯營運表現，加上去年出售離岸風電業務子公司 95% 持股，認列營收減少，單季營收 11.08 億元，季減 32.5%，年減 32.8%。不過，4 月以來由於中國產能已陸續復工，帶動營收創單月新高，第 2 季將優於第 1 季。