萬元紓困之亂 申請首日破萬人 蘇揆致歉下令簡化流程

無保工作者擴大紓困 1 萬元，昨 (6) 日上路第一天受理逾萬件申請，衛福部已陸續展開審核，不過，各地公所今 (7) 日仍出現排隊潮，對於引發民眾及基層承辦人員抱怨，行政院長蘇貞昌在院會上致歉，強調有錯就改，要求衛福部務必簡化流程。

行政院發言人 Kolas Yotaka 轉述，蘇貞昌今天上午在院會上表示，對於第一線在公所服務的同仁表達誠摯的謝意與深深的歉意。由於紓困業務是多出來的工作，需要花更多精神體力面對，道歉是因為中央跟地方一開始聯繫不周，導致基層為民服務時承受責難，政府一開始沒有把政策說清楚，向基層同仁致歉。

蘇貞昌指出，面對疫情衝擊人民生活，政府是出於善意、舉債提出紓困預算，就是希望跟人民站在一起，把補助金發放給最需要幫助的人，但卻因為執行細節思慮不周，造成人民困擾，政府也再次向人民道歉。

蘇貞昌強調，現在重點就是有錯道歉、有錯就改、解決問題，請衛福部務必簡化流程，並深入淺出透過各種管道說明如何請領補助，全力協助符合資格的人盡快獲得政府紓困。

衛福部次長蘇麗瓊在立法院備詢時指出，無保工作者擴大紓困實施首日，全國共受理 10313 件申請，部分案件已經開始審核，但通過比例較低，是因為許多民眾未備齊資料，需要查核比對的程序。

衛福部急難救助金預算已從當初的 7800 萬元增加至 29 億元，審核時程原則上以 3 天審查、5 天核發，但考量目前公所湧入大量申請民眾，基於人力，目前以 5 天審查、7 天核發為目標努力。

此外，由於紓困業務龐大，衛福部也提供地方政府作業處理費，讓公所可用於加班費或增聘人力，增加人力的部分主要從事協助受理工作，讓主要的公所同仁可以去做審查的作業，加快流程。