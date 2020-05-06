公所陷萬元紓困之亂 首日申請爆人潮 地方首長籲從寬辦理

衛福部擴大急難紓困納入有工作無加保者，排富加發補助每戶 1 萬元，不過，新制上路第一天，各地公所今 (6) 日一早湧現申請民眾，作業流程繁複，引發基層承辦人員抱怨，新北市長侯友宜裁示，要從寬、從簡、從速辦理，民眾申請時可寫切結書自負法律責任。

行政院長蘇貞昌 4 日宣布加碼急難紓困補助，今天正式開放申請，賣玉蘭花、舉廣告牌等無加保工作者，可至住家附近鄉鎮區公所申請，每戶最低 1 萬元，最高 3 萬元，預計 5 至 7 天就會核撥。

侯友宜表示，各地幾乎陷入「萬元紓困之亂」，政策執行要有完整配套，如流動攤販等工作證明到底應該如何舉證，唯一可走的路就是簽切結書，民眾須自負法律責任。

侯友宜強調，若執行面與內容有落差就該調整，目前政府發放紓困現金迫在眉睫，那就要從寬認定、資料從簡、從速發放，行政責任由他來扛。

桃園市長鄭文燦也指出，擴大急難紓困方案引起市民很大的迴響，桃園獲分配預算 1 億 3600 萬元、共 1 萬 3600 人受惠，要求各區公所從速、從寬、從簡採認，協助民眾度過難關。

台北市長柯文哲則表示，每個縣市政府都有各自的系統，中央突然發一個新的單子給大家填，如果有 E 化可以介接原來系統的話，就會比較容易套接，但現在只能咬緊牙關受理，「北市府只是捕手，接得很痛苦」。

各地鄉鎮區公所這兩天湧入「求試算」民眾，公所人員詢問電話接到手軟，1957 福利諮詢專線也被打爆。根據規定，家戶每人每月生活費，不得超過當地每人每月最低生活費 2 倍，以核發 1 萬元為原則，若每人存款 15 萬元內免納入計算；家戶每人每月生活費未達當地每人每月最低生活費 1.5 倍者，核發 1 至 3 萬元。