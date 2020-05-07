蘋果 mini LED受惠台廠 郭明錤點名惠特

週四 (7 日) 中國天風證券分析師郭明錤發表研報，表示 Apple mini LED 開發進度若符合預期，預測惠特 (6706-TW) 成長動能將自今年下半年開始顯著轉強，全年財報表現高將高於市場預估。

郭明錤表示，根據天風國際調查指出，Apple mini LED 開發進度並沒有顯著受到新冠肺炎影響，目前估計 LED 晶片、面板組裝，終端組裝預計將在今年下半年至明年第 1 季開始量產，整體而言，mini LED 為 Apple 未來 5 年內的關鍵技術，即使短期內受到新冠肺炎影響，也無損長期正向趨勢。

郭明錤預估，Apple mini LED 產品出貨量將在 2021 年與 2022 年分別顯著年增長約 3 倍與 2.25 倍，因此堅信 Apple 的積極 mini LED 產品策略在未來數年將會逼迫競爭對手推出類似產品，這也將是加速 mini LED 應用成長的關鍵。

其中，惠特 (6706-TW) 為國內知名 LED 點測整合的設備商，目前為晶電 (2448-TW)Apple mini LED 的點測分選設備供應商與晶電分選生產流程的代工廠商。

對此，郭明錤提到，惠特為 Apple mini LED 點測分選設備獨家供貨商，且惠特的分選代工良率優於晶電，經過驗證後將獨家代工晶電分選生產流程；此外，其預計在 2021 至 2022 年將會有新的 mini LED 廠商加入 Apple 供應鏈，惠特因技術優勢將持續維持獨家分選測試設備供貨商與分選生產流程的代工服務之地位。

因此，郭明錤表示，其認為惠特 2020 年營收、EPS 與長期展望可能擊敗市場預期，並正向看待惠特長期趨勢，並相信市場共識低估惠特市場佔有率與訂單能見度，並預估惠特 2020 年營收可望年成長 3 至 4 成，市場原共識為 2 至 2.5 成，EPS 則可望達到 8 到 10 元 (市場共識的 6 到 8 元)。