英國央行維持利率不變 預估今年GDP恐衰退14%

英國央行於週四 (7 日) 召開利率會議，宣佈維持基準利率為 0.1% 不變，並暗示若經濟進一步惡化，將不排除採取更多的刺激措施，自疫情爆發以來，英國央行已兩度調降利率，將基準利率自 0.75% 下調至 0.1%。

英國央行基準利率 (圖：Trading Economics)

英國央行貨幣政策委員會於週四 (7 日) 一致通過維持利率不變，另外，規模達 2 千億英鎊 (約 2475.5 億美元) 的量化寬鬆政策，也將繼續執行，促使債券購買的總規模增加至 6450 億英鎊。在會議中，有兩名委員表示支持額外增加 1 千億英鎊的刺激方案。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟造成重創，英國央行預估，今年第二季的 GDP 恐將大幅衰退 25%，而全年 GDP 將可能萎縮 14%。但由於英國政府計劃逐步解除社交距離及封鎖政策，因此，央行預估疫情對於經濟的損害僅是暫時性的，且將伴隨著快速的復甦。

央行預估，2021 年下半年，英國的 GDP 將有望恢復至疫情前的水準，而 2022 年 GDP 則將增長 3%，但實際的復甦速度，仍取決於國內外的疫情發展狀況。

此外，央行預估，今年的失業率將大幅攀升至 8%，並於 2021 年及 2022 年，分別下降至 7% 及 4%。

受到疫情的打擊，英國於 4 月份的服務業 PMI 指數暴跌至 13.4，創下史上最大跌幅。市場預期，就算在疫情獲得控制之後，民眾的消費行為、及企業的投資計劃皆將趨於保守，因此，經濟復甦需要一段較長的時間。

英國 Markit 服務業 PMI 指數 (圖：Trading Economics)

此外，由於疫情導致消費需求萎縮，預期今年下半年的消費者物價指數，將會離通膨目標 2% 更遠。