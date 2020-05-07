〈美股早盤〉美初領失業金又增317萬人 道瓊漲逾200點、WTI期貨上漲10%
美國勞工部於週四 (7 日) 公佈截至 4 月 25 日的當週初請失業金人數，報 316.9 萬人，高於市場預估值 300 萬人，但儘管如此，市場對於經濟重啟仍抱持樂觀態度；此外，沙烏地阿拉伯於週四 (7 日) 宣佈上調 6 月銷往亞洲多數地區以及歐美地區的原油價格，因此拉抬了油價的走勢，WTI 原油期貨價格於美股早盤時大漲 10.09%。
受惠於油價上漲及對經濟重啟的預期，週四 (7 日) 美股開盤結束昨日的跌勢，4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 200 點，台積電 ADR 上漲 1.53%。
新冠肺炎疫情
隨著各國政府紛紛宣佈解封計劃，英國首相強生 (Boris Johnson) 亦於週三 (6 日) 表示，最快可能在下週一 (11 日) 起放寬封鎖措施，預計本週末向全國人民宣佈相關細節。
美國總統川普於週二 (5 日) 宣佈將逐步停止「新冠病毒工作組」的工作，並由「重啟美國經濟工作組」取代。但卻於週三 (6 日) 改口表示，新冠病毒工作組將「無限期」繼續工作。
世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 則於週三警告，如果各國不極其小心地進行逐步解封，那麼將造成重新實行封鎖的風險。
截至台北時間週四 (7 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 266.45 點或 1.13%，暫報 23931.09 點
- 那斯達克上漲 132.34 點或 1.49%，暫報 8986.73 點
- 標普 500 上漲 39.33 點或 1.38%，暫報 2887.75 點
- 費半上漲 35.49 點或 2.10%，暫報 1743.45 點
- 台積電 ADR 上漲 1.53% 至每股 52.92 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 0.690%
- 紐約輕原油上漲 10.09% 至每桶 26.41 美元
- 布蘭特原油上漲 6.53% 至每桶 31.66 美元
- 黃金上漲 0.53% 至每盎司 1697.45 美元
- 美元指數上漲 0.16% 至 100.297 點
焦點個股：
好市多 (COST-US)
好市多早盤上漲 0.22%，達 309.63 美元。
居家隔離及社交距離等防疫措施，導致好市多門市來客數減少，因此，造成該公司 4 月份的同店銷售下滑，為自 2009 年 7 月以來首見。好市多於週三 (6 日) 公佈，截至 5 月 3 日止的四週期間，營業至少 12 個月的實體門市和網路通路之銷售，在剔除汽油價格和外匯波動後下滑 0.5%；美國業績持平。
未剔除這些項目，4 月整體同店銷售下滑 4.7%，其中美國業績下降 3.3%。汽油價格下滑是拖累業績的主因。不過電商銷售依然強勁，4 月成長 85.7%。
PayPal (PYPL-US)
PayPal 早盤上漲 9.00%，達 139.83 美元。
PayPal 於週三 (6 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，雖然營收及獲利皆不如預期，但社交距離政策催生人們網購需求，Q1 淨新增活躍用戶大幅增加 2020 萬，此外，PayPal 預期第二季業務將有望強勁復甦。
基於 non-GAAP 財報關鍵數據：
- 營收： 46.2 億美元，年增 12%，低於市場預期的 47.4 億美元
- 調整後 EPS ： 0.66 美元，低於市場預期的 0.77 美元，年減 18%
- 總線上支付交易規模 (TPV) ： 1910 億美元，年增 18%，低於市場預期的 1942.3 億美元。
- Venmo 行動支付交易規模： 310 億美元，年增 48%
Lyft (LYFT-US)
Lyft 早盤上漲 14.79%，達 30.14 美元。
Lyft 於週三 (6 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，營收和乘車人數均優於市場預期。此前，為因應疫情所造成的衝擊，Lyft 宣佈裁員 17% 人力或近 1000 人，並讓其他約 300 人休無薪假。
Q1 財報關鍵數據
- 調整後每股虧損：1.31 美元 vs.62 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 營收：9.557 億美元 vs. 8.93 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 活躍用車人數：年增 3% 至 2120 萬人
- 來自每位活躍用車者的營收：45.06 美元
今日關鍵經濟數據：
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美國截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 316.9，預估 300，前值 383.9
- 美國截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 417.35，前值 503.3
華爾街分析：
隨著美國重啟經濟活動，就業數據的表現將為市場所關注的重點，包括初領失業金人數及失業率等。BMO 策略師 Jon Hill 表示，在經濟逐步開放後，企業的雇用狀況、以及失業人口重回就業市場的速度，將會是相當重要的指標。但預期就業市場的復甦仍需要一段時間。
此外，對於經濟將呈現 V 型、U 型、或 L 型復甦，就業數據將是關鍵指標，但 MUFG Union Bank 經濟學家 Chris Rupkey 表示，由於許多失業人口並未被納入初領失業金的統計數據中，因此，實際的失業率將不容易被預估。
高盛經濟學家亦表示，ADP 就業報告無法反映整體實際的雇傭狀況，並認為週三 (6 日) 所公佈的 ADP 就業人口數據，低估了 4 月份的失業人口。