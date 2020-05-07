羅素2000四月大漲13% 暗示美國景氣觸底反彈？

小型股 Russell 2000 指數 (RUT-US) 於 4 月份上漲近 13.7%，較標普 500 指數漲幅 12.7% 要高，讓投資人對股市持續反彈充滿希望。與此同時，華爾街仍在猜想，美國經濟究竟能多快速地從疫情引發的經濟放緩中恢復。

值得注意的是，Russell 2000 指數漲勢於 4 月底加速，當時該指數連續六個交易日都出現至少 1% 漲幅，創下二十年來最長的漲勢。

對部分投資者而言，小型股這樣出色的表現是一項好兆頭。他們認為，以國內經濟為中心的小型股往往對經濟波動更為敏感，是最能率先反映景氣低迷和反彈的市場之一。

今年初，由於市場擔憂全國實施的防疫封鎖限制會使美國經濟增長停滯，Russell 2000 指數於年初承受重擊。該指數從高位下跌多達 42%，較標普 500 指數的 34% 跌幅要糟。

小型股受到關注，是因為近期投資人消化過一次股市的反彈，該反彈使得標普 500 指數從 3 月份的低點上漲超過 28%，加上美國各州試圖在不引起第二波感染潮的前提下，逐步重新開放經濟。

紐約 Jefferies 分析師 Steve DeSanctis 表示，市場相信在第三季度某個時刻，一切將會恢復過去生活水平。

BTIG 股票分析師 Julian Emanuel 則認為，小型股的大幅波動是另一種樂觀訊號。他表示，Russell 2000 指數波動率 (RVX) 與標普 500 指數波動率之間的價差在 4 月份觸及高點後有所收窄，儘管從歷史角度來看，仍是保持較高水平。

Emanuel 指出，在波動率從極端水平下降後的 6 到 12 個月內，小型股的表現往往優於大型股票。

不過小型股仍需面對一些不利因素，因為美國第二季度經濟數據依然令人沮喪，可能使許多公司的利潤面臨風險。

美國週三發布的 ADP 就業報告就顯示，私人企業雇主在 4 月份解雇近 202.36 萬人，警醒市場未來經濟走勢。

富國銀行投資研究所稱，Russell 2000 指數中，近三分之一的公司是無利可圖的，而且此一數字可能會再增加，因為許多公司透過現金來維持營運，可能難以在當前經濟下恢復立足點。

儘管人們對經濟重新開放的樂觀情緒幫助股市飆升，但並非所有分析師都相信公司獲利能持續增長。

隨著美國各州陸續重新開放經濟，小型股能否可以能擴大獲利還有很長的路要走。市場認為，如果疫情再次爆發，政府可能需要取消經濟重新開放，這可能會危及小型股的反彈。

Emanuel 表示：「在短期內，這一不確定性可能會阻礙小型股回彈。」