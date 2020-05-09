〈鉅亨看世界〉摘下隱形眼鏡 減少肺炎感染機率

全球的新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數已經超過了 380 萬，雖然有人認為疫情高峰已過，不過在經濟活動重啟後，仍需提防第二波、第三波的疫情來襲。

在這樣的情況下，對於視力不佳的人們來說，也有令人感到意外的防疫措施受到矚目，那就是減少使用隱形眼鏡的機會。

美國眼科醫學會 (AAO) 建議，在新冠肺炎蔓延的當下，建議大家還是盡量戴上眼鏡，減少隱形眼鏡的使用。

摘下隱形眼鏡 減少肺炎感染機率 (圖片：AFP)

AAO 的發言人 Thomas Steinemann 博士在接受美國《CNN》訪問時表示，使用隱形眼鏡的人除了在戴上或拿下鏡片時會接觸臉部，在平時用手觸摸臉部的機會也較使用一般眼鏡的人要來的高。

手上若是沾有病菌，在觸摸臉部的過程中，病菌從口、鼻侵入體內的機會就會大增。雖然現在幾乎所有人都知道要勤洗手，作好個人衛生習慣，但是根據 AAO 說法，有 1/3 的隱形眼鏡使用者，在戴上或取下鏡片的過程中，仍不會作好手部的清潔工作。

Thomas Steinemann 博士說道：「眼鏡雖然無法為口、鼻的黏膜提供防護，但是戴上眼鏡也是一種不讓新冠病毒接近的方法。」

此外，英國倫敦的眼科醫師 Sabrina Shah-Desai 也認為，一般眼睛也具有部分的防護面罩功能，可阻擋部分因咳嗽或噴嚏所飄來的飛沫。她也希望大家不要直接碰觸眼鏡，用正確方式作好清潔工作。

還有來自各國的報告指出，新冠肺炎患者當中約有 1-3% 比例出現結膜炎的症狀。Thomas Steinemann 博士表示，由於結膜的濕度較高，是病菌存活的良好環境。

根據報告，美國有超過 12 個眼科醫師組織就對眼科醫師們下達指示，希望除了緊急情況外，盡量避免看診。AAO 認為眼淚中雖有病毒存在，但不確定是否會因此造成感染。

不過最重要的，就是別因感染結膜炎就陷入恐慌。許多人在感冒時也會併發結膜炎，還有洗髮精、眼藥、過敏等，都可能造成眼睛紅腫。但如果除了眼睛發紅，同時還有發燒、咳嗽、呼吸困難等明確的新冠肺炎症狀，確診的機會就難以說是零。

為了避免遭到感染，最重要的還是作好防疫工作。除了保持社交距離、勤洗手外，為減少用手接觸臉部的機會，用一般眼鏡來取代隱形眼鏡也是大家可以考慮的方法。