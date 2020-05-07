〈金寶總座異動〉沈軾榮無預警請辭震撼業界 十多年來扮演重要掌舵手角色

金寶 (2313-TW) 總經理沈軾榮今 (7) 日無預警請辭總經理、泰金寶副董事長職務，震驚業界，觀察沈軾榮任職期間，為金寶奠定東南亞代工王的基礎，除了成功拿下印表機、家電訂單，近年更受惠貿易戰轉單效應，並在疫情延燒下宣布大舉進軍醫療市場。

扎根東南亞超過十多年 奠定代工基礎

沈軾榮最初任職康舒採購部門，一路到 2008 年升任金寶總經理，從那刻起，他眼光不同其他代工廠，看上東南亞未來發展機會，決定深耕東南亞，將金寶從東南亞小規模，持續擴大事業版圖，今年也在泰國、菲律賓仍有擴廠計畫。

從印表機代工、吹風機、吸塵器家電訂單，到近期智慧音箱、醫療產品，不難看出沈軾榮的野心與遠見，搶先布局資源相對中國落後的東南亞，在去年美中貿易戰中，成功倒吃甘蔗，不少廠商都有意南向，便找上金寶。

固守印表機訂單 拿下家電大單

新金寶集團長期與惠普合作，幾乎有 95% 的惠普印表機都是由金寶在泰國組裝代工製造，2010 年雖然一度傳出惠普將把印表機訂單移轉給富士康生產，但在沈軾榮積極說服下，成功避開掉單危機。

除了固守印表機市場，沈軾榮在家電產品代工市場也打下漂亮一戰，知名品牌 Dyson、Panasonic 等高級家電品牌原本都以馬來西亞為主要製造基地，但 2014 年，馬來西亞晉升中等收入國家，被排除在歐盟 GSP 優惠關稅外，讓家電品牌為降低成本重新尋覓代工地，沈軾榮也抓準機會，與家電廠談合作。

在談的過程中，沈軾榮一方面爭取合約一方面在菲律賓趕工蓋廠，因菲律賓在 GSP 名單中，最終歷經一年多果真順利拿下家電廠訂單，現在包含知名品牌的吹風機、吸塵器都有金寶代工影子。

金寶下一步 瞄準智慧音箱、健康產業

拿下印表機、家電訂單後，沈軾榮擴展事業的腳步不停歇，在其他廠商積極尋找東南亞據點時，他也不停歇，去年也透露正在開發以菲律賓語、泰語為主的智慧音箱，開拓下一個藍海商機，首波瞄準泰國便利商店、菲律賓會推出智慧音箱，進軍聲控購物、客服市場。

在全球遭受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情時，沈軾榮日前也帶領旗下 3D 列印、機器人與 Hi Mirror 子公司，舉辦防疫產品發表會，推出 20 多種防疫醫療產品，5 月更將自行生產口罩、呼吸機等，他更以防疫商店形容金寶。

沈軾榮在金寶擔任扮演著掌舵手的腳色，十多年幫金寶成功奠定東南亞代工王基礎，將事業擴及傳統印表機製造、家電、智慧裝置，一路延伸到近期的醫療事業，雖然今 (7) 日傳出因個人健康、減少工作負荷等因素宣布辭任金寶總經理及泰金寶副董事長，但仍為董事，是否持續扮演金寶掌舵手角色，值得關注。