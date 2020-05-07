義美斥30億元在台蓋生機生醫中心 三大方案投資額達9883億元

投資台灣事務所今 (7) 日宣布，再通過 3 家企業擴大投資台灣約 43 億元，其中，根留台灣的食品大廠義美將斥資 30 億元，在桃園龍潭廠區興建生機生醫中心，目前三大方案累計投資已達 9883 億元，預計 520 前可望突破兆元大關。

經濟部指出，義美看好台灣生醫生技產業可望創造下一個經濟盛世，將投入 30 億元在桃園龍潭廠區興建生機生醫中心與智能化產線，同時整廠輸入台灣首座超大型「冷凍．真空乾燥系統」，可充分保有原料生物活性，預計新增 220 個本國就業機會。

長期耕耘大尺寸工業用觸控面板的熒茂光學 (4729-TW)，近年聚焦工業電腦、高階跑步機、醫療、軍用顯示器等利基型觸控貼合模組應用，以高雄路竹科學園區為生產基地。熒茂決定投資逾 1 億元將生產重心移回台灣，導入光學貼合及機器手臂等智慧自動化設備，擴大在台產線製程能力。

雖然疫情重創全球經濟，但仍有不少族群未受影響，甚至迎來轉單。經濟部指出，擁有多項專利技術的精密油壓系統零組件大廠武漢機械，目前產能供不應求，為了消化爆量的訂單，將投資超過 9 億元，在中科二林園區新建廠房及智慧化產線、擴增花壇廠產線，並增聘 64 名相關研發人力，預計可增加 3 至 5 倍產能。

經濟部表示，截至目前，投資台灣三大方案已吸引 468 家企業投資 9883 億元，預估創造 81382 個本國就業機會，其中，台商回流占 7521 億元、根留台灣約占 1420 億元，後續尚有 57 家企業排隊待審。