〈英特磊法說〉看好下半年國防、磊晶應用發酵 全年維持5-15%成長目標

英特磊 IET-KY(4971-TW) 7 日召開線上法說，董事長暨總經理高永中表示，疫情第 1 季影響中國，第 2 季開始延伸到歐美地區，衝擊上半年營運，但英特磊屬關鍵產業，目前在美生產一切正常，看好下半年國防、磊晶多元應用發酵，全年仍維持營收年增 5-15% 目標。

英特磊第 1 季營收 1.5 億元，季減 15.72%、年減 16.85%，毛利率 28.29%，季減 1.65 個百分點、年減 5.01 個百分點，營益率 0.75%，季減 6.65 個百分點、年減 10.73 個百分點；稅後純益 223.8 萬元，季減 84.87%、年減 86.42%，每股純益 0.06 元。

英特磊第 1 季產品營收比重，砷化鎵占營收比重 40%、磷化銦 42.8%、銻化鎵及其他約占 17.2%。

從產品別分析，高永中表示，今年砷化鎵 (GaAs) 接獲 pHEMT 大廠新訂單恢復供貨，且將與主要 VCSEL 客戶簽訂長期供貨合約，穩定生產供貨；磷化銦 (InP) HBT，APD，PIN 磊晶片第 2 季將陸續出貨，並加快新客戶 APD 磊晶片認證；銻化鎵 (GaSb) 部分，國防訂單稍有遞延，但仍預期下半年完成簽約供貨；氮化鎵 (GaN) 方面，將評估試產碳化硅及矽晶片，公司也不排除自行製造 MBE 機台。

展望今年，高永中指出，短期營運仍受疫情影響，但國防訂單可望在年中後，完成簽約量產，且合約通常為 5 年以上，加上光通訊用 VCSEL 及砷化鎵、磷化銦大廠客戶訂單恢復供貨，對今年營運仍審慎樂觀。