盤前財經大事搶先讀2020年05月08日

今日操盤前瞻

台灣 4 月進出口統計

美國 4 月非農就業報告

股東會：達亞

法說會：群光、原相、環宇 - KY、 中美晶、百容

〈分析〉美股強彈背景下 大規模倒閉潮恐來臨

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟造成了前所未有的衝擊，並導致高達 3 千萬名勞工失去工作機會，但根據高盛統計數據顯示，儘管大部份的經濟數據皆創下有史以來最差的表現，可是截至目前為止，美企申請破產家數的增加幅度卻相對不高。閱讀全文...

「一階貿易協議」採購嚴重落後 中國今年來僅買 220 億美國商品

美中雙方貿易代表原訂於下週進行「第一階段貿易協議」執行細節進行履約報告，然而截至今年 4 月份為止，中國自美進口商品規模僅為 220 億美元，市場人士質疑，中國可能無法達到「第一階段貿易協議」採購目標 760 億美元。閱讀全文...

運輸業遭疫情重創 華航 Q1 虧損為 12 年來最大 高鐵獲利腰斬

華航 (2610-TW)、台灣高鐵 (2633-TW) 昨 (7) 日陸續公布第一季財報，華航單季大虧 37.73 億元，不僅連虧 2 季，虧損金額更是 2009 年第一季來最高，每股虧損 0.7 元；台灣高鐵單季稅後純益 11.3 億元，年減 50.63%，每股純益 0.2 元，同創 4 年來新低。閱讀全文...

土洋法人對作 三大法人賣超 7.6 億元 外資大買三檔債券 ETF

台股昨 (7) 日上漲 67.94 點，收在 10842.92 點，收復 5 日線。內外資法人對作，外資賣超 18.29 億元，不過減碼手筆愈來愈小，而投信、自營商分別買超 9.28、1.41 億元，三大法人合計賣超 7.6 億元。其中，外資買超前三名都是債券 ETF。閱讀全文...

〈大南港案標脫〉全台第二大金額土地交易案 台北新東區門戶 2.0 發酵中

大南港案昨 (7) 日公開標售，由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率 8.8%，每坪土地價逾 375 萬元，創南港土地單價新高，總價僅次京華城標售案 372 億元，成全台史上金額第二高的單一商用不動產標售案紀錄，台北新東區門戶 2.0 逐步發酵中。閱讀全文...