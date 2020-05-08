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〈紐約匯市〉美元走軟 BOE維持利率不變 英鎊自兩週低點反彈

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美元走軟 英國央行維持利率不變 英鎊自兩週低點反彈(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美元走軟 英國央行維持利率不變 英鎊自兩週低點反彈(圖片:AFP)
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美元週四 (7 日) 結束連三日漲勢，小幅走低，美元指數下跌 0.25%，來到 99.885，美元在早盤時段受到高於預期的失業金申請人數刺激而上漲。不過在英國央行宣布維持基本利率不後，英鎊展現強勁漲勢，美元承受壓力，重返 100 關口下方。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

經美國勞工部於週四 (7 日) 公佈截至 4 月 25 日的當週初請失業金人數，報 316.9 萬人，高於市場預估值 300 萬人，自 3 月 21 日以來已有 3030 萬人申請失業救濟金，但儘管如此，市場對於經濟重啟仍抱持樂觀態度。

英國央行 (BOE) 於週四 (7 日) 召開利率會議，宣佈維持基準利率為 0.1% 不變，並暗示若經濟進一步惡化，將不排除採取更多的刺激措施，自疫情爆發以來，英國央行已兩度調降利率，將基準利率自 0.75% 下調至 0.1%。

BOE 貨幣政策委員會 (MPC) 週四 (7 日)更宣布規模達 2 千億英鎊的量化寬鬆政策，也將繼續執行，促使債券購買的總規模增加至 6450 億英鎊。在會議中，有兩名委員表示支持額外增加 1 千億英鎊的刺激方案。

英鎊受央行政策刺激，從兩週低點反彈，英鎊美元上漲 0.2%，報 1.2365 美元，一度上漲 0.6% 至 1.2410。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
英鎊美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

如果需求水平維持在 1.22 美元英鎊美元可能會恢復上行力道，但如果英鎊空頭增加頭寸，該 匯價可能會突破 1.22 美元需求水平，而跌至 1.20 美元和 1.17 美元

受到新冠肺炎 (COVID-19) 的打擊，英國央行預估，今年第二季的 GDP 恐將大幅衰退 25%，而全年 GDP 將可能萎縮 14%；此外，今年的失業率將大幅攀升至 8%，並於 2021 年及 2022 年，分別下降至 7% 及 4%。

經濟前景黯淡 日圓避險買盤需求大增

由於全球景氣慘澹、美中貿易緊張局勢加劇、歐元區刺激政策遭質疑，投資人限縮對風險資產敞口，日圓美元週四徘徊在 7 週高點附近。

美元日圓最新報 106.28 日圓，一度升至 105.985，為 3 月中旬以來最高水平。日元歐元匯率報 114.66 日圓，隔夜曾達到 3 年半來最高位 114.43。

巴克萊 (Barclays) 分析師 Shinichiro Kadota 表示：「由於歐洲央行 (ECB) 的刺激政策存疑，加上中美之間的緊張局勢再次加劇，有利日圓漲勢。」

德國最高法院週二裁定，將給予 ECB 三個月的時間來證明其購買國債計畫的合理性，否則將失去德國央行對其主要刺激計劃之一的參與。

經歷連續三天的跌勢後，歐元美元週四上漲 0.34%，來到 1.0831 美元，依然受到德國法院的裁決壓制漲幅。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週三再次抨擊中國，而川普政府正在針對病毒爆發初期中國的不當應對措施，採取制裁行動。

美國總統川普週三表示，他們正在密切關注中國是否已履行兩國在 1 月簽署的第一階段貿易協議。

三菱日聯金融集團貨幣分析師 Shinji Ishimaru 表示：「上個月，我們發現風險平倉交易有所減少，但這種樂觀情緒可能不會持續太久。」

新興市場貨幣方面，土耳其里拉於週四早盤時段跌至紀錄低點，因為投資人擔心新冠肺炎疫情後的餘波，里拉跌破土耳其 2018 年 8 月貨幣出現大幅波動所創下每美元 7.24 的紀錄低點。

里拉今年已下跌超過 16%，而且由於沒有聯準會的美元流動性交換協議，加上貨幣儲備已耗盡，因此很難看到該貨幣的上漲空間。

週四美元兌土耳其里拉上漲 0.3%，至 7.2230，此前一度觸及 7.2520。

巴西央行週三 (6 日) 意外降息 3 碼至歷史新低的 3%，進一步削弱巴西雷亞爾。雷亞爾本月迄今已下跌 4%，而今年以來已下跌了 29.7%，在主要新興市場貨幣中跌幅最大。

截至週五 (8 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.885。-0.25%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0831 美元。+0.34%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2365 美元。+0.20%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6492 美元。+1.45%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3991 加幣。-1.07%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.28 日圓。+0.14%