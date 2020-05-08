失業放緩！經濟學家：美國可能已收復500萬份職位

美國上週有將近 320 萬人申請失業救濟金，不過數據顯示，這波疫情裁員潮已逐漸在消退，截至 5 月 2 日當週的初請失業金人數，和疫情高峰期 3 月底的 690 萬人相比，已經不到一半；更有機構表示，美國在疫情期間流失的 2000 萬個職位，可能已收復 500 萬個。

儘管如此，美國仍在過去 7 週內提交近 3300 萬失業救濟金申請，創紀錄的失業人數，使經濟陷入前所未有的衰退，市場推估，美國經濟可能需要數十年才能復甦。

美國失業救濟金請領人數 (圖片: MarketWatch)

美國 4 月份的 ADP 就業人數報減少 2023.6 萬人，創下史上最差紀錄，預計週五的就業報告將出現相似的跌幅。

不到幾個月前，美國失業救濟人數還低於 20 萬人，接近 50 年來的最低水平，只有大約 170 萬名美國人在領取救濟金，失業率處於半個世紀低點 3.5%。

調研機構 Homebase 在疫情期間為 6 萬多家企業提供就業和工時資料，特別能作為經濟現況指標，因為該公司多數客戶位在餐廳、零售和服務業等領域，也是疫情打擊最集中的幾個產業。

根據 Homebase 的數據，截至 5 月 5 日的就業人數和防疫封鎖令實施前的水平相比，雖然仍下滑 51%，不過好消息是，最嚴重的 4 月 12 日與封鎖前的就業率相比，下滑近 74%；可見人們已逐漸回到工作崗位，失業人數亦逐漸放緩。

Homebase 為 6 萬多家企業提供就業和工時資料 (圖片: MarketWatch)

美國 RBC Capital Markets 經濟學家 Tom Porcelli 表示，和 COVID-19 爆發前的就業率相比，降幅已經逐漸縮小，儘管經濟重啟只是最近的事。

Porcelli 認為，美國可能已經收復近 500 萬份就業機會，MarketWatch 經濟學家認為，週五將發布的 4 月就業報告將減少 2200 萬非農就業職位。

Indeed Hiring Lab 經濟學家 Nick Bunker 則表示，勞動力市場的前景依然令人恐懼，裁員的步調仍維持在前所未有的高水平，且市場招聘意願仍然低迷。