 1

刷卡購物需求凍結！美國3月消費者信貸10年來首跌

鉅亨網編譯陳宜伶
刷卡購物需求凍結！  美國3月消費信貸10年來首跌(圖片:AFP)
刷卡購物需求凍結！  美國3月消費信貸10年來首跌(圖片:AFP)
Tag
信貸信用卡消費者信用貸款循環信貸貸款美國零售額美國消費者信貸

美國聯準會 (Fed) 週四 (7 日) 公布 3 月份消費者信貸出現十年來首次下降紀錄，反映出新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下，市場消費力疲弱，3 月份信用卡等循環信貸更創下 30 年來最高降幅。

Fed 最新數據顯示，美國 3 月份消費者總信貸減少 120 億美元，年減 3.4%，是 2011 年 8 月以來首次下降，與 2 月份修正後的增加 199 億美元相比大幅下滑。

包含信用卡借貸在內的循環信貸減少 282 美元，年減 30.9%，創下 1989 年 1 月有記錄以來最大降幅；而含車貸與學貸在內的 3 月份非循環信貸則增加 161 億美元，年增 6.2%。

美國各地為了防疫而實施封鎖措施下，經濟停擺、失業率上升、個人所得下滑，種種因素抑制人們購物的需求，美國 3 月份零售額更是意外大減 8.7%。

聯準會貸款官員說，由於貸款標準收緊，信用卡和車貸需求減弱，隨著美國經濟重啟，消費者活動將是經濟復甦的關鍵。

Contingent Macro 分析師表示，信用卡貸款這樣的循環貸款出現降幅相當令人意外，顯示 3 月份的消費力比預期的要疲弱，且他們推估，透過信用卡採購補給品的中間消費者 (如餐廳採購) 人數可能遠比市場預期的多。