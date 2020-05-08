Fed官員：過早重啟經濟 美國明年恐陷二度衰退

美國費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週四 (7 日) 表示，美國經濟歷經「極為痛苦」的第 2 季之後，下半年可望恢復成長，但倘若企業復工沒有搭配合適的防疫措施，美國經濟可能陷入二度衰退。

哈克警告過早開放經濟可能帶來災難，如果等到 6 月復工、搭配控制病毒傳播的技術，下半年就有望反彈，而且明年能維持高於趨勢的成長步調。

另一個沒那麼樂觀的情境則是，過早開放經濟，結果出現第二波疫情，就會帶來一場「健康浩劫」。他說，伴隨著工廠再度停工、商業活動又陷停擺，「2021 年 GDP 將出現痛苦的萎縮」。

哈克說，不管在哪個情境下，復甦之路都將崎嶇不平，工廠可能較有能力反彈，而旅館、餐廳、零售業當中，恐怕有為數不少的業者再也無法開業。

他提醒，在商用不動場市場大量放款的銀行業者，應該備妥資金因應未來的「艱難時期」，而且不要發放鉅額股利。

哈克說，Fed 也可能推行更進一步的援助措施，「Fed 正在審慎思考設立一些機制，能直接提供貸款給各個大學和非營利醫療機構。」他今年有聯準會 (Fed) 貨幣決策投票權。

Fed 已經設立九種借貸機制，援助對象包括企業、州市政府。