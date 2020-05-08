元太首季純益年增近8成 EPS 0.69元 Q2續攻彩色電子紙

電子紙大廠元太 (8069-TW) 在中國廠復工、遞延出貨帶動下，4 月營收年增逾 5 成，創近七個月高點，第 1 季在線上學習、資訊看板、零售等商機推升下，稅後純益 7.87 億元，季增 28.34%、年增 79.72%，每股純益 0.69 元，展望第 2 季，元太將續衝刺彩色電子紙應用。

元太第 1 季合併營收 29.22 億元，季減 14.88%、年減 1.1 %，稅後純益 7.87 億元，季增 28.34%、年增 79.72%，每股純益 0.69 元。

展望今年，元太表示，若全球疫情在第 2 季趨緩，上半年仍可望成長，但第 3 季還需觀察歐美疫情變化，因應客戶需求，今年也將在林口、新竹擴充產能，並持續與京東方等面板大廠合作。

彩色電子紙方面，元太已與中國海信推出彩色電子紙閱讀手機，預計 6 月分別與科大訊飛、掌閱合作，推出彩色電子書閱讀器產品，可望成為今年營運動能。

元太 4 月合併營收達 15.08 億元，月增 18.18%、年增 59.39%，累計今年前 4 月營收 44.3 億元，年增 13.57%，元太指出，因第 1 季受疫情影響供貨不及，隨著中國廠復工，4 月客戶需求較去年同期大幅增加。