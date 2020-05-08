〈台股盤前〉上檔遇年線反壓+外資續站賣方 短線估維持區間震盪

台股昨 (7) 日盤中一度大漲逾百點，但年線反壓沉重，漲勢收斂，終場上漲 67.94 點，收在 10842.92 點，收復 5 日線。法人指出，美股周四全面收漲，但台股上檔遭遇年線反壓，加上外資仍站賣方，指數不易突破年線壓力，短線陷入漲多震盪整理格局。

位於台北市東區門戶計畫精華地段的大南港標售案昨開標，由富邦人壽以 282.87 億元得標，溢價率達 9.64％，是今年最大宗所有權土地交易，每坪土地價逾 375 萬元，刷新南港土地單價新高。

新冠肺炎疫情重創飯店、餐飲業者營運，本土飯店業龍頭晶華首季稅後純益年減逾 5 成、降至約 1.47 億元，是近 14 年來單季低點；連鎖餐飲指標業者王品集團首季轉虧 1.49 億元，是 2015 年下半年以來首見單季虧損。

市調機構 Strategy Analytics 最新報告指出，今年第 1 季全球智慧手表出貨量年增 20%、達 1,370 萬支，蘋果 Apple Watch 銷售持續攀升，且市占增至 55%，坐穩龍頭寶座。蘋果持續看好 Apple Watch 等穿戴裝置，並續推新品，法人看好，主要組裝廠仁寶、廣達受惠大。

受肺炎疫情影響，華航 、台灣高鐵首季財報表現疲弱，華航稅後虧損 37.73 億元，連兩季虧損，且虧損金額是近 11 年來最大，每股虧損 0.7 元；台灣高鐵稅後純益 11.3 億元，年減 5 成，每股純益僅 0.2 元，為 4 年來低點。

大同將在 6 月 30 日的股東常會上改選 9 席董事 (包括 3 名獨董)，公司昨公告由市場派股東提出、共 7 名董事及 3 位獨董提名人選，其中包括先前已曝光，以三圓建設董事長王光祥為首組成的 9 人名單，另有欣同提出一席以林宏信為代表的董事候選人。

法人指出，台股上檔遭遇年線反壓，加上外資短線仍站賣方，指數不易突破年線壓力，短線陷入漲多震盪整理格局，惟中長多格局不變，可分批佈局買進。