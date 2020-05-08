〈財報〉Roku Q1用戶激增 但廣告業務前景黯淡 盤後重挫10%

串流設備大廠 Roku 週四 (7 日) 盤後公布 2020 年第一季財報，每股虧損符合預期、營收優於預期，並可從財報瞥見新冠病毒大流行對其業務的衝擊，因經濟不確定時期，廣告商削減支出。

由於 Roku 表示廣告取消的數量多於正常，盤後股價挫近 10%。

Roku 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股虧損: 45 美分 vs. 45 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：3.21 億美元 vs. 3.07 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

然而，考量 Covid-19 大流行的影響難以預測，因此難以直接將 Roku 的實際結果與估計值進行比較。

其他基於 non-GAAP 財報數據

純損：5461.2 萬美元，去年同期純損為 973.2 萬美元。

股權激勵措施：3040.5 萬美元，去年同期為 1786.4 萬美元。

折舊和攤銷： 844.8 萬美元，去年同期為 284.9 萬美元。

調整後 EBITDA：負 1631.2 萬美元，去年同期為 997.3 萬美元

Roku 表示，疫情期間越來越多人留滯家中，第一季活躍用戶年增 37% 或約 290 萬人，達到總人數 3980 萬人，且串流時數也大增 16 億小時，創下第一季串流時數 1320 億小時的紀錄，年增率達 49%。

平台營收：2.3256 億美元 (含廣告和軟體授權金)

播放器營收：8821 萬美元 (內含設備銷售)

Roku 表示，其廣告業務被取消的程度高於過往，但自傳統電視移至其平台的廣告業務抵消了被取消的衝擊。雖然因新冠肺炎疫情，廣泛媒體產業都面臨廣告撤回的遭遇，但 Roku 稱其廣告業務仍有所成長，只是成長速度放緩。

「簡單說，雖然我們的廣告業務近期面臨挑戰，但內容分銷業務、整體消費者參與度都受益於 OTT 使用的激增。」

「但無法確定這些模式能延續至第二季或整個 2020 年剩餘時間，但我們相信這代表加速重塑此產業的長期趨勢。」

先前該公司撤回財測，現今 Roku 財務長 Steve Louden 也拒絕提供 2020 全年財測，僅稱公司今年可能會出現調整後 EBITDA 虧損。

Roku 表示，雖然中國停工等問題影響供應鏈，但其包含電視在內的硬體需求仍舊強勁。隨著各工廠復工，Roku 試著重建庫存以對應需求，但也不得不支出更多空運費用，且預計短期內空運成本將持續上升。

Roku 表示，公司正與零售夥伴和電視品牌合作，因預期今年稍晚消費者行為將有所改變，包括轉向電商平台。