原本預定在今年 9 月 24 至 27 日舉辦的「2020 年東京電玩展」(Tokyo Game Show 2020，TGS2020)，主辦單位因考量到新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情發展仍難以預測，在 5 月 8 日正式宣布取消實體的展演活動，並考慮改採線上方式實施。

東京電玩展的主辦單位，日本一般社團法人電腦娛樂協會 (Computer Entertainment Supplier's Association，CESA) 在 5 月 8 日表示，原定今年 9 月 24 至 27 日，要在日本千葉縣幕張展覽館所舉辦的東京電玩展，因肺炎疫情取消。並考慮改採線上方式舉辦。

CESA 表示他們之所以作出這樣的決定，是因為新冠肺炎疫情在全球擴大，還有考量日本國內的疫情發展，在截至目前仍無法作出預先判斷。他們將參觀來賓、參展廠商，以及相關人士的健康安全列為第一優先，才得到這樣的結論。

有關今年電玩展的詳細變更內容，將會在 5 月下旬左右，依序公布在官方網站。

東京電玩展因疫情取消 考慮採線上方式舉辦 (圖片：AFP)

這幾年的東京電玩展，展期內的參觀人數 (包含買家及玩家) 都維持在 25 萬到近 30 萬人之間。去年的電玩展共吸引逾 26 萬人到場，展場使用了 2417 個單位，有 350 家日本廠商還有 305 家國外廠商參展，展出內容包括家用電玩、PC 遊戲、VR 虛擬實境、手機遊戲，以及電競硬體及賽事等。