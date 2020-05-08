美中竭盡全力開發疫苗 疫苗研發競爭如火如荼

隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情於美國肆虐，目前美國總統川普的「曲率極速行動」(Operation Warp Speed) 正如火如荼的進行中，此行動聚集了製藥廠、政府機構和軍方共同進行，另一方面中國也是如此，疫苗研發的競爭開啟了第一槍，美中爭奪全球主導權的情勢越趨明顯。

其中美中經濟影響如下圖所示，而中國目前正在從封城中重新崛起，經濟正逐漸復甦，然而，美國和歐洲仍在努力抑制病毒的擴散，並依靠大量國債來紓困經濟，恐冒著長期緩慢增長的風險。

美忠義情對各項經濟影響 (圖: IMF&Bloomberg)

隨著歐美疫情持續擴散，而中國漸趨穩定，近日中美兩方不斷針對病原隔空交火，疫苗研發的競爭越趨明顯。

目前，中國的研究進程更加先進，共有 508 名志願者參加了中國軍事醫學科學院與天津 CanSino Biologics 合作開發的潛在疫苗的第二階段試驗，傳出該試驗的結果有望於本月公佈。

而美國方面企業吉列德 (GILD-US) 旗下的「瑞德西韋」新冠肺炎第二階段臨床試驗則已達到正面的積極數據，臨床試驗數據表明，瑞德西韋對接受 5 天療程的患者們有不小的治療潛力，該數據可以支持瑞德西韋對更多的新冠病毒患者進行試驗投藥，美國政府目標為生產 3 億劑疫苗，以支應全美大部分地區。

相對於其他領域，尋找針對新冠肺炎的疫苗的對於主導權爭奪戰的報酬率看似最高，當政府能夠為其國民提供疫苗時，不僅將先行取得經濟復甦的優勢，而且還將獲得技術實力和國際影響力；倘若，今日那個政府發生在北京，其影響可能會像當年蘇聯率先上太空那樣巨大。

對此，外交關係委員會的網絡安全與全球衛生專家 David Fidler 表示，當情勢如像現在在美國和中國，幾乎每件事都會被地緣政治扭曲，如果北京生產第一批疫苗，美國將擔心中國會在地緣政治方面將其作為武器來威脅鄰國。