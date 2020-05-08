無薪假首度突破千家 全台1.9萬人實施 增幅已見趨緩

勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 情況，截至 8 日止，實施家數首度突破千家，來到 1.9 萬人，增幅明顯趨緩，但仍續創 10 年來新高，其中，住宿及餐飲業無薪假人數逐漸下滑，製造業則有增加的趨勢。

根據勞動部統計，截至 8 日止，全台共有 1047 家事業單位通報實施無薪假，人數為 1.9 萬人，續創 2009 年 11 月以來的新高，較上週增加 160 人，不過，實施家數已創下史上新高。

以行業別來看，住宿餐飲業實施無薪假共計 158 家、3950 人，已較上週的 4304 人明顯下滑；批發零售業有 294 家、3677 人實施，並未大幅增加；包括旅行社在內的支援服務業則有 110 家、1392 人；專業、科學及技術服務業共 94 家、1253 人實施。

此外，製造業也受到疫情波及，實施無薪假有持續攀升的跡象，目前共有 210 家、7247 人，單週增加 746 人。其中，金屬機電工業有 88 家、3595 人仍最多，但已較上週趨緩；民生工業居次，共 59 家、2071 人，較上週增加 431 人；資訊電子工業實施無薪假也有增加的趨勢。

據了解，許多中大型企業尋求經濟部艱困企業紓困，但條件是不能實施減班休息，業者評估紓困方案對勞資幫助較大，因此，實施無薪假事業單位及人數才會明顯趨緩。

勞動部指出，多數事業單位實施人數在 50 人以下，實施期間多數未超過 3 個月，實施方式多為每月休 5 日至 8 日。