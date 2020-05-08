工研院打造國內首個醫療級呼吸器原型機 明年中量產

工研院今 (8) 日舉行防疫科技線上記者會，並發表國內首台醫療級呼吸器原型機，院長劉文雄表示，旗下團隊僅花 17 個工作天，就將美國呼吸器大廠 Medtronic (美敦力) 釋出的 PB560 型號呼吸器規格，開發成台灣自製產品，預計明年中可量產百台，供國內業者使用，後續則力拚搶進國際市場。

今年 3 月底，美商美敦力無償釋出 PB 560 機型呼吸器基礎設計，工研院整合機構、電控、韌體、軟體、資訊系統整合等 7 大領域，劉文雄表示，台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，此次僅花 17 天打造出原型機，也象徵四大意義，包括超前部署防疫物資、提升布局高階醫材市場、建立校正及驗證能力及展現「Taiwan Helps」精神。

林啟萬表示，開發該產品主要掌握三大關鍵：第一，團隊解讀出美敦力原型機的軟體程式與功能；第二，整合產業上、中、下游產業鏈，將處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件可國產化；第三，將前端的軟硬體測試，進行最後的系統驗證。

工研院規劃，醫療級呼吸器原型機在 10 月底，進行 10 台測試量產；明年 6 月底約可量產 100 台，劉文雄也透露，目前已與台廠接洽進行後續的量產計劃，除可供應國內業者使用外，未來會將產品與物聯網、5G 結合，讓相關治療師免於奔波。

昭華慈善基金會李清昭執行長表示，全球至少還缺乏逾 200 萬台呼吸器，其中光是美國訂單就上看逾 17 萬台，全球呼吸製造商甚至持續增加產能，平均幅度約 60-80%，不過事實上是反映出精神面大於實務面，醫院端提高庫存量也較放心。

李清昭指出，台灣其實有能力可生產呼吸器，但因獲利不高，往年每年產量不超過 20 萬台，但經歷疫情後，未來倘若國際醫材廠的呼吸器面臨斷貨，台灣至少還有產業可進行生產。