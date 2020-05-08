梅努欽增發長期美債 日本美債投資者歡聲雷動

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 近期宣布，美國將額外增發長期美債，此舉對於大量購買美債的日本投資人而言，是個額外的驚喜，此舉可能使梅努欽在日本美債投資市場中獲得了很多紛絲。

美國商務部周三 (6 日) 宣布，美國將額外發行長期債券以彌補美國不斷擴大的赤字，消息令美債交易員感到驚訝並促使其出售 10 年期和 30 年期美國國債。

不過在日本這樣的重新定價使美債跨貨幣對沖的殖利率推升至 0.07%(如下圖)，看數字似乎平平，但這一殖利率已來到 2018 年 10 月以來最高，當時聯準會處於升息階段，殖利率表現高於日本國債。

美債跨貨幣對沖的殖利率 (圖: Bloomberg)

此外，自今年以來，日本投資者持續大量購買美債，1、2 月增加了 1,100 億美元，如下圖所示，整體日本持有的美債規模已達到創紀錄的 1.27 兆美元。

日本投資人美債持有量 (圖: Bloomberg)

儘管現在 10 年期美國國債殖利率很低，需求面主因於保守的大型機構在投資海外債券時會盡可能對沖外匯風險而較為穩定，且美國又持續額外發行美債，整體美債市場交易結構仍穩定，也因此吸引許多日本投資者。

除了美債市場交易穩定外，能讓日本投資人大量購買的原因，其為對沖成本的急劇下降，隨著 LIBOR 市場已連續 15 日收縮下滑，交叉貨幣交易成本更為便宜。

為了對沖貨幣風險進行交叉貨幣基差交換 (XCCY basis swap)，日本投資者通常在短期內借入美元並借出等值日幣，此時需支付以 3 月期美元 LIBOR 以及美元 LIBOR 基準利率做為利息，並收取以 3 月期日幣 LIBOR 基準利率。

目前 3 個月美元 LIBOR 為 0.43%，LIBOR 基準率為 0.15%，日幣 LIBOR 基準率為 0.02%，與 2018 年 10 月相比，當時三個月期美元 LIBOR 為 2.42%，LIBOR 基準為 0.5%，日幣 LIBOR 為 0.08%，目前成本相對便宜許多。

另一方面，DoubleLine Capital 首席投資官 Jeffrey Gundlach 近日表示，隨著短期借款激增占了主導地位，其對聯準會施加負面壓力的壓力將不斷增大，恐使國債曲線的收益率暴跌，種種消息使今日 (8 日) 市場對於聯準會可能追隨日本負利率的腳步的傳言甚囂塵上，2021 年初到期的聯邦基金期貨價格更飆升至 100 以上。

總而言之，對於日本投資人而言，只要經過貨幣調整後的美國國債殖利率便能為正，也使日本人對於美債能維持穩定的需求，甚至抵銷額外發行的美債；再加上日本監管機構表示許多外國信貸產品具有財務穩定性問題恐有曝險的疑慮，無形中也推升了美債的買氣，就目前而言，梅努欽的發債決定在日本美債市場贏得了掌聲。

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