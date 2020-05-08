UNWTO：受疫情衝擊 今年國際旅客數恐下跌80%

新冠肺炎疫情持續延燒，對航空旅遊業造成嚴重的衝擊。據聯合國世界旅遊組織 (UNWTO) 的報告顯示，受到疫情的影響，2020 年全年國際遊客數量可能會下跌 60% 至 80%。

UNWTO 表示，為遏制病毒的傳播，全球範圍的旅行限制以及機場和國境的封閉，使全球旅遊業陷入了自 1950 年有記錄以來最嚴重的危機。今年第一季的遊客人數下跌了 22%，僅三月份單月就下跌了 57%，減少 6700 萬名，其中，亞洲和歐洲地區的跌幅最大。

UNWTO 秘書長 Zurab Pololikashvili 表示：「全球目前正面臨前所未有的健康和經濟危機。旅遊業受到了沉重打擊，數以百萬計的工作職位正處於危險之中。」

自疫情爆發以來，大多數航班停飛，航空公司遭受龐大損失，此外，飯店集團、郵輪運營商和旅行社等也受到衝擊。報告中也表示，在最佳情況下，若旅行限制在今年 7 月初開始放寬，全年國際遊客的入境量可能只會下跌 58%。如果在 9 月初取消封鎖限制，遊客量將下跌 70%。但是若在 12 月初才解除國境和旅行限制，則降幅將擴大至 78%。

在這樣的情況下，國際旅行的減少可能導致旅遊業營收損失 9100 億美元至 1.2 兆美元，並衝擊旅遊業 100 至 1.2 億個工作崗位。

大多數的專家認為，在 2020 年的最後一個季度，將會實現復甦，並預期國內需求的復甦速度將超過國際需求，亞太地區則將首先反彈。「根據以往的歷史經驗，休閒旅行有望比商務旅行恢復得更快，特別是親友的來訪。」 UNWTO 表示。

UNWTO 曾在今年年初預測國際旅遊業將在 2020 年成長 3-4%，但隨後在 3 月底下修了預測，預計將下跌 20-30%。旅遊業約佔全球國內生產總值 (GDP) 的 10%。

在 2019 年，國際旅遊入境人數成長 4.0%，達到 15 億，法國是全球遊客訪問量最大的國家，其次是西班牙和美國。