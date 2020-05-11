柏瑞投信：ESG企業債「高貴不貴」 現在是進場好時機

全球經濟數據及企業財報陸續出爐，已逐步反映出新冠肺炎疫情所帶來的損害；國際原油價格持續劇烈震盪也增添市場的緊張情緒。不過，柏瑞投信表示，全球肺炎疫情或已達到高峰，加上用於治療肺炎的藥物於臨床試驗取得進展，市場期待經濟活動重啟的時程已近，相對謹慎樂觀的情緒支撐全球金融市場普遍維持彈升格局。

其中，在 2008 年金融海嘯時表現相對抗跌的 ESG 企業債 *，由於信用評級較高、違約風險相對可控，在這次新冠肺炎疫情的衝擊下，表現依然相當耐震，如果和波動度大的股票相比，擁有投資等級、又具有「愛地球」概念、符合潮流所趨的 ESG 企業債，現階段可說是相對「高貴不貴」的資產，意即：品質高級，但價格卻很親民。

ESG 企業發債量大增

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，多個國家的新冠肺炎疫情似乎已經見頂，包含美國和部份歐洲國家已開始放寬居家限令並重啟經濟活動，為市場帶來了部份樂觀的情緒。雖然這次疫情猛烈拖累全球經濟環境，但全球央行相繼積極快速推出的信用債市場融通計畫，可說是穩定市場信心的大功臣。

以美國聯準會 (Fed) 為例，在 3 月兩次緊急降息，引領全球央行跟進，再搭配無上限的購債計畫，提供企業流動性，終於讓飆高的公債利率波動度逐漸回到往日水準。而在 Fed 提出無限 QE 後，全球債市也開始止跌回升。過去 1 個月以來(截至 5/5)，ESG 企業債指數上漲近 5%。

柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君指出，值得留意的是，ESG 投資概念在這波疫情下持續獲得投資人重視。在各國央行祭出大規模寬鬆措施後，全球投資等級企業近期的發債量也大增，但市場吸納包括 ESG 企業債在內的新債意願相當高，顯示投資人對這些發債企業的信心十足。

為什麼全球投資等級企業的發債量大增？主要有 2 大原因：第 1、為了確保流動性充足，並增強抵禦經濟衰退的能力。第 2、是為了在高度不確定性的市況下，證明其對自身財務體質的信心以及仍具備進入市場的能力。

ESG 企業債評價面優

另方面，根據晨星（台灣）發佈 2020 年第一季基金市場評論的報告，受到肺炎疫情影響，第一季多數資產都面臨拋售潮，但能提供投資人配息的債券型資產仍受到喜愛 **。

柏瑞投信 2020 年 1 月推出國內首檔、台灣唯一「ESG 因子 + 量化策略」為訴求的 ESG 全球債券基金，亦獲得廣大迴響，寫下同業第一季 IPO 的佳績。根據投信投顧公會統計，柏瑞 ESG 量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，截至 3 月底的規模為新台幣 123 億元，也呼應了在疫情衝擊下，以 ESG 為訴求的配息債券基金受到市場青睞的投資趨勢。

柏瑞投信表示，信用評等較高的投資等級 ESG 企業債，不僅具備防禦性特質，在當前超低利率環境下，比起公債還能提供更好的收益水準，而目前 ESG 企業債指數利差空間仍大，仍在 5 年均值以上，具有中長期投資價值 (圖一)，建議投資人可以單筆或分批加碼的方式適度配置。不過投資人需留意，ESG 債券市場仍有波動的風險。

*ESG 企業債採用彭博巴克萊 MSCI 全球社會責任債券指數 (美元避險)，非本基金指標。

** 資料來源：Morningstar Direct。數據截至 2020/3/31。資金流量及資產淨值數據為估計值，且含全球投資人之資金，非僅計算台灣居民之買入及賣出。基金之資金淨流入金額包含所有台灣核備銷售的基金級別。

圖一、ESG 企業債評價面相對便宜 (非基金報酬率)

資料來源：Bloomberg，統計期間：2015/1/1~2020/4/28。ESG 企業債參考彭博巴克萊 MSCI 全球企業社會責任債券指數 (美元避險)，非本基金績效指標，圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求或推薦，亦不對基金之報酬 / 風險做任何保證。過去績效不代表未來收益之保證。

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