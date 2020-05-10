〈鉅亨看世界〉那個國家救市方案更慷慨？

受防疫措施影響，各國經濟均出現劇烈萎縮，被迫推出大量救市措施來減輕人們受到的衝擊。

依據國際貨幣基金 (IMF) 表示，截至 4 月 7 日，世界各國已批准了價值超過 4.5 兆美元以上的緊急方案，接下來一個月，各種新的方案又陸續推出，繼續擴大撒錢的規模。

救市方案五花八門

如何比較各國的做法及差距？金額不是一切。

哥倫比亞大學經濟學教授 Ceyhun Elgin 一直與世界各地同事合作，追蹤 166 個國家及地區的反應。根據他的計算，日本的反應一直是最積極的，支出計畫大約佔該國經濟的 20%。這一比例僅次於馬耳他 (Malta)，馬耳他主要受惠於有歐盟的資金。

其他主要國家中，美國也可排進前 5，救助計畫金額達 GDP 的 14%，澳洲為 11%，加拿大為 8.4%，英國為 5%。

(圖表取自 BBC)

但是，如果考慮到除支出之外的其他措施，例如央行的貨幣政策，這一排名似乎會有所不同。

例如，在歐洲許多大國，政府承諾提供給因停業而遭受損失的企業新的貸款，美國央行也有類似的貸款計畫。如果加入這些行動，那麼法國將躍升至首位，而英國的排名更會從第​​47 位升至第 5。

Elgin 指出，推出計畫規模較大的國家，傾向於更富有、更高齡，而醫院病床偏少的國家，像美國及日本。這兩個國家的債券也獲得較多人購買，讓他們更有本錢，這也受惠於借錢的利率更低。

但 Elgin 認為，規模也不該被視為有效的標準，這些措施涵蓋不同的內容，它們可能具有不同的乘數效應，產生不同的結果。

IMF 財政事務部執行主管 Paolo Mauro 表示，針對公司的救濟往往是「先進經濟體」獨有的政策，儘管涉及的金額可能很大，但由於許多公司預計將能依計畫償還貸款，因此風險相對較低。

相比之下，一些較貧窮的國家雖然已經準備好應對措施，但需要由國際組織和其他捐助者那裡獲得資金，才有辦法實行。

直升機撒錢

在全球各地的救助計畫中，許多國家選擇直升機撒錢，直接發放現金補助。

例如，加拿大向因疫情而失去收入的人每月提供 2000 加元，為期 4 個月，而哥斯達黎加則為每月支付 220 美元給失業者。

(圖表取自 BBC)

美國和一些亞洲國家發放現金的範圍更廣，美國發給約 90% 的成年人，其年收入低於 9.9 萬美元，南韓給收入最低的 70% 家庭，香港、日本及新加坡直接向公民發放，金額高者為 985 美元，低者約 422 美元。

相較之下，歐洲國家選擇依靠社會安全網的機制，來避免一次性的發錢。

薪資補貼

另一種補助的思路，是針對公司企業，政府補助薪資發放，進而希望公司留住員工，一旦經濟封鎖解除，將有助於經濟更快反彈。

荷蘭提出了最慷慨的計畫之一，承諾為符合條件的公司，補助高達 90% 的薪資成本，而法國則提出要支付總薪資的 84%，如果工人拿的是基本工薪，則最高為 100% 。

英國的計劃為支付休假員工收入的 80%，每位僱員每月最多 2500 英鎊，至少 3 個月，而加拿大將支付薪資的 75%，最多 3 個月。

在這些計畫中，許多都是針對短期工人。

美國的做法相對較為間接，將 6500 億美元的商業貸款專用於企業貸款，如果企業能持原有人力，並將大部分錢用於支付薪資，則不必償還貸款。但因為一些「大型企業」也來搶奪這個設計給中小企業的計畫，也引發爭議。

部分公司則稱，威脅公司生存的最重要是其他項目的支出，僅著力薪資保障無濟於事。

華盛頓智庫稅收基金會全球專案副總裁 Daniel Bunn 表示，如果經濟封鎖期短暫，提供薪資補貼是有意義的。但是，如果一直持續，其效率就可能降低，並會顯著改變經濟格局。

他說，就目前而言，要評價許多財力豐厚的國家是否干涉過多，似乎為時尚早。