〈觀察〉疫情後內需產業景氣回神 餐飲業浮現倒吃甘蔗現象

內需消費產業陸續公布第一季財報和 4 月營收，航空、飯店和餐飲業者受新冠肺炎疫情衝擊無一倖免，獲利多見「腰斬」，甚至轉為虧損，不過，進入第二季後，從 4 月業績數字可觀察到，餐飲業者營收不再續創新低，部分已呈現月增態勢，在疫情持續緩解的情況下，第一季可望成為餐飲業谷底，逐季上揚可期。

全球疫情蔓延，國內不少航空業者停止多數航班到 5 月底甚至 6 月、7 月，營收來源以出境旅遊業務為主的旅行社業者，不僅 4 月營收幾乎斷炊，第二季營運持續低迷，僅能等待第三季傳統旺季旅客回流。

反觀餐飲業已見隧道盡頭的曙光，據餐飲營收占比達 40% 的京站 (2942-TW) 最新統計，疫情趨緩下，館內主題餐廳用餐人數已回溫，母親節檔期訂位數更逼近 90%；微風更統計母親節期間高樓層餐廳訂位已超過 90%。

連鎖餐飲業者表示，原本在 4 月下旬統計的母親節當周，平均訂位狀況僅 30% 左右，不過，過去一周已快速拉升，尤其熱門的自助餐廳甚至接訂單接到客滿，而是因嚴守社交距離而不過度接單。

據了解，多數連鎖餐廳如米其林星級餐廳名人坊、開飯川食堂、涓豆腐等平均都有 80% 的訂位，部分門店接到客滿。

若就陸續公布 4 月營收的餐飲業者來看，同樣可見第一季已觸底。王品 4 月合併營收來到 8.64 億元，雖仍較去年同期衰退 28.17%，但已較 3 月成長 13.3%，其中，台灣事業群 6.1 億元，僅微幅衰退 0.52%，而中國事業群隨著中國各城市陸續解封，4 月營收 2.5 億元，月增 70.74%，

美食 4 月合併營收為 14.12 億元，雖仍呈現月減 5.03%，年減 26.18%，不過，在中國市場，營收已較上月成長 3%，衰退主因是美國市場 4 月經濟活動停擺，導致 85 度 C 暫停 30% 以上門市的營業，隨著美國總統計畫儘快重啟經濟，繼續衰退的壓力可望緩和。

而漢來美食業績來源幾乎全是台灣市場，4 月合併營收 1.14 億元，月減 18.68%、年減 54.19%，月衰退幅度已連續 2 個月收斂，顯示國內餐飲景氣正在築底復甦中。

整體來看，無論是在中國、台灣或是美國市場，儘管餐飲的同店銷售要回復到正常水準仍需要時間，就全年來看，恐怕餐飲業者今年獲利要成長難度高，不過，第一季應可認定為餐飲業的獲利谷底，逐季回穩在望。