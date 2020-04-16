日本直升機撒錢快了？安倍定調每人發10萬日圓

日本首相安倍晉三在週四 (16 日) 與政府的財務、金融首長，還有自民黨的二階俊博幹事長、岸田文雄政調會長等人在首相官邸進行會談。他們就公明黨所提出的國民每人發放 10 萬日圓現金提案進行討論，思考重新編入 2020 年度補正預算案的可能性。

岸田文雄在會後向記者們表示，首相安倍晉三作出指示，要求他們繼續努力的進行調整。

而在此之前，公明黨主席山口那津男也在 16 日上午的中央幹事會上，再度要求在補正預算案進行重新編列，以利向每位國民發放 10 萬日圓現金。他也表示安倍晉三曾在昨 (15) 日的協調會上說道：「要取消第一次補正案 (向特定家庭) 發放 30 萬日圓作法，迅速在每人發放 10 萬日圓的因應上作出決策。」

日本首相安倍晉三 (圖片：AFP)

山口那津男還透露，他在 16 日上午有和安倍晉三通過電話。他說：「有傳達公明黨的想法。首相也表示會繼續對公明黨的意見來進行檢討。正靜待結果出爐。」

日本政府為因應新冠肺炎 (COVID-19) 所帶來的影響，採取了緊急經濟對策打算向特定經濟條件的家庭們發放 30 萬日圓現金，也在補正預算案中編列了相關費用。

公明黨主張取消 30 萬日圓的發放作法，改將相關預算用於每人 10 萬日圓的發放。並且在所得水準方面不設任何條件，一律發放 10 萬日圓。而如此作法則需確保 12 兆日圓以上的財源。

自民、公明兩黨在實施時期與條件方面意見不合，兩黨高層也在 15 日時進行協調，但仍未取得共識。

日本政府計畫在 20 日要將補正預算案提交國會，預計在月底前成案。但是預定在 16 日上午召開的眾議院預算委員會的理事懇談會因執政黨協調上的問題未如期召開。週一 (20 日) 展開的審議日程也可能出現影響。