威剛4月營收月減28.8% 看好下半年產業逐季回溫

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 20.34 億元，由於 3 月前後各國封城措施，影響貨運，加上工作天數較少，營收月減 28.8%，年增 11%；前 4 月營收 92.19 億元，年增 11.88%。威剛表示，隨著各國政府展開經濟復原行動，產業動能可望於下半年逐季回溫，旺季效應可期。

從營收占比來看，威剛 4 月 DRAMSSD 等前二大產品線，占比仍超過 8 成，與 3 月相近，其中 DRAM 單月營收占比達 58%，SSD 約 26%。前 4 個月則是 DRAM 營收達 48%，SSD 達 3 成，記憶卡及隨身碟約 12%。

威剛表示，為有效抑制疫情，歐、美、日、東南亞及中南美各國，在 3 月前後陸續展開鎖國、封城手段，連帶對各地經濟活動造成不小的影響，包括進出口貨運、報關進度延滯等，加上 4 月清明連假造成工作天數減少，使營收較 3 月衰退。

威剛指出，企業及學校等機構相繼實施在家辦公及遠距授課等措施，民眾減少出門購物及觀光旅遊以降低群聚感染風險後，雲端運算、電商、電競及網路串流等應用大幅攀升，帶動伺服器及新增的筆電、平板、桌上型電腦訂單增加。

而威剛旗下電競品牌 XPG 也與英特爾聯手，正式跨入電競筆電市場，推出 XPG XENIA 電競筆電，以高規格標配搶進高效能電競筆電市場，增加 XPG 品牌系列產品覆蓋度，隨著高毛利品項持續增加，將為未來獲利成長持續增添動能。