家具商搭上宅經濟 詩肯Q1獲利年增近2成 EPS 0.66元

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 發布第 1 季財報和 4 月合併營收，稅後純益 3048 萬元，年增 18.3%，每股純益 0.66 元，詩肯表示，台灣新冠肺炎疫情控制良好，民眾並未出現恐慌情緒，隨著各國陸續解封，經濟活動復甦，國內消費力道將緩步回升。

詩肯 4 月營收為 1.15 億元，月減 13.17%、年增 10.44%，較上月衰退，主要因素是新加坡子公司 NOVA 在當地政府停工政策下，4 月僅營業 6 天，導致營收貢獻度減少，不過，台灣在疫情籠罩下仍有基本動能，有助營運較去年同期成長。

詩肯指出，近期民眾因防疫需求增加居家時間，使家具銷售未如其他內需產業一樣受衝擊，接單仍穩定，不過，為增加民眾消費誘因積極推動行銷方案，有效進一步拉升消費意願。

另一方面，詩肯表示已取得政府行動支付補助專案，正式加入行動支付行列，未來可藉此強化經營決策或消費者需求預測分析。

截至 4 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品三大品牌全台分別有 79、42、7 店，總店數 128 店，由於疫情因素仍在，展店腳步暫會放緩。