威剛Q1賺贏去年全年 毛利率攀峰 EPS寫10季高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (20) 日公告第 1 季財報，毛利率較上季、去年同期大增超過 10 個百分點，寫新猷，營益率也寫逾 5 年來新高，稅後純益 4.47 億元，較上季轉盈，每股純益 2.06 元，純益與 EPS 均近 10 季新高，單季已賺贏去年全年。

威剛第 1 季營收 71.85 億元，季增 0.85%，年增 12.13%，毛利率 23.76%，季增 15.23 個百分點，年增 12.96 個百分點，營益率 12.91%，較上季轉正，年增 11.94 個百分點；稅後純益 4.47 億元，較上季轉盈，年增 1.83 倍，每股純益 2.06 元。

威剛第 1 季受惠宅經濟、居家辦公、遠距教學與電競遊戲等商機推升，DRAM 與 SSD 銷售逐月走強，加上 DRAM 與 NAND Flash 價量齊揚，帶動營收寫近 6 季高點，加上庫存成本優勢發揮之下，明顯拉升毛利率表現，使單季獲利大幅走揚。

威剛近年持續以提升獲利率為營運方針，包括長期耕耘工控應用領域及新興電競產業，皆已逐漸對本業獲利率有所貢獻，具高毛利動能的電動車馬達業務，也將從下半年開始小量出貨。

威剛表示，近期在伺服器、NB、平板、桌上型電腦因疫情推動需求增溫下，OEM 大廠備料態度相對積極，但通路市場因歐、美、東南亞等地相繼封城鎖國影響，經濟活動受到程度不一的延宕，連帶造成供應鏈運轉順暢度受阻。

威剛指出，雖然中國市場因疫情高峰已過，各地陸續解封，需求逐步回溫，且各大經濟體醞釀回復正常運作計劃，但預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點，將落在下半年。

因應總經環境迅速變遷，威剛已先行調整公司產銷及後勤支援系統，以配合實際市況發展執行，藉由安全且具彈性的狀態，度過第 2 季的不穩定期，迎接現階段電競熱銷，及下半年起陸續回籠的 5G 與工控應用相關商機。